Dev bankadan altın için yeni tahmin!

Altın rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Üst üste tarihi zirveleri aşan altın için bankalardan da yeni tahminler geliyor.

Yeni zirvesini 2 bin 740 dolara taşıyan ons altın, Orta Doğu'daki savaş ve ABD'deki başkanlık yarışı öncesi yükseldi.

Üç aylık tahminin revize etti

Citi Research da gelişmelerin ardından, işgücü piyasasındaki bozulmaya ve FED'in faiz indirimlerine işaret ederek altın fiyatları için üç aylık tahminini güncelledi.

Citi, üç aylık altın fiyatlarının 2 bin 700 dolar civarında olacağını açıklarken, altının rekora koşmasının ardından tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı.

Gümüş fiyatını da yükselten banka, 6-12 aylık tahmini ons başına 38 dolardan 40 dolara çıkardı. Petrolün yakın vadede Ortadoğu'da tırmanışa geçmesi durumunda, altının yeniden yükselebileceği kaydedildi.