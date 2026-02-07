Dev bankadan altın ve Bitcoin tahmini: Hangisine yatırım daha cazip?

Küresel piyasalarda hem kıymetli metallerde hem de kripto varlıklarda sert fiyat dalgalanmalarının öne çıktığı bir hafta geride kaldı.

Rezerv para birimlerine alternatif yatırım aracı olarak görülen altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,41 yükselişle tamamladı ve 4 bin 964 dolardan kapanış yaptı. Hafta içinde 4 bin 402 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, gelen alımların etkisiyle yeniden yukarı yönlü bir seyir izledi.

Bitcoin'de büyük gerileme

Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin’de ise haftalık bazda yüzde 8,3 oranında değer kaybı yaşandı. Geçen haftayı 76 bin 888 dolardan kapatan Bitcoin, bu haftayı 70 bin 500 dolar seviyesinde tamamladı. Bitcoin, hafta içinde 59 bin 930 dolara kadar gerilerken, tepki alımlarıyla yeniden 70 bin doların üzerine çıktı.

Uzun vadede Bitcoin daha cazip

Piyasalardaki sert hareketlilik, altın ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmaları ve beklentileri yeniden gündeme taşıdı. ABD’li JP Morgan tarafından yayımlanan analizde, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının belirginleştiğine dikkat çekilerek, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar açısından daha cazip bir görünüm sunduğu ifade edildi.

JP Morgan analistleri, bir adet Bitcoin’in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak hesapladıklarını, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Deutsche Bank analistleri de kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşün, büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ETF’lerden gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklandığını aktardı.

Raporda, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı, bu rakamın aralık ayında 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisine yer verildi.