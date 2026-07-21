Dev bankadan enflasyon uyarısı: Beklenen rahatlama olmayabilir

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ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America'nın (BofA) Üst Yöneticisi (CEO) Brian Moynihan, enflasyonun kalıcı hale gelebileceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CBS News'e konuşan Moynihan, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak sürecin beklentilerin gerisinde kaldığını söyledi. Özellikle konut, gıda, enerji ve diğer temel ihtiyaç kalemlerindeki yüksek fiyatların enflasyonu baskılamaya devam ettiğini ifade eden Moynihan, enerji maliyetlerindeki artışın üretim ve taşımacılık üzerinden birçok sektöre yayıldığını belirtti.

Bankanın faiz beklentisi değişti

Moynihan, Bank of America ekonomistlerinin altı ay önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağını öngördüğünü ancak son gelişmelerin ardından bu beklentinin tamamen değiştiğini söyledi.

Banka, artık Fed'in yılın sonlarına doğru yeniden faiz artırımlarına başlayabileceğini değerlendiriyor. Haziran ayında yayımlanan beklentilere göre Fed'in eylül, ekim ve aralık aylarında üç ayrı 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceği öngörülüyor.

"Enflasyon 2028'e kadar yüksek kalabilir"

Bank of America ekonomistleri, enerji maliyetlerinin üretim zinciri boyunca fiyatları yukarı taşımaya devam edeceğini değerlendirirken, bu nedenle enflasyonun 2027 ve 2028 yıllarında da hedef seviyelerin üzerinde kalabileceğini tahmin ediyor.

Moynihan, petrol fiyatlarının gerilemesinin tek başına yeterli olmayacağını, yakıt maliyetlerinin taşımacılık, üretim ve hizmet sektörüne yansımasının enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini dile getirdi.

Gelir grupları arasındaki fark büyüyor

Moynihan, ABD ekonomisinde tüketici harcamalarının güçlü görünmesine rağmen bu artışın ağırlıklı olarak orta ve yüksek gelir grubundan kaynaklandığını söyledi.

Bank of America verilerine göre bankanın yaklaşık 70 milyon müşterisinin harcamaları haziran ayında yıllık bazda yüzde 6 arttı. Buna karşın düşük gelir grubundaki tüketicilerin yüksek yaşam maliyetlerinden daha fazla etkilendiği ve satın alma gücü üzerindeki baskının sürdüğü ifade edildi.

Bankanın daha önce yayımladığı değerlendirmelerde ise ABD ekonomisinin "K tipi ekonomi" görünümüne sahip olduğu, yüksek gelir grubunun büyümeyi sürdürürken düşük gelir grubunun ise enflasyon ve zayıf alım gücü baskısıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Faiz artışları piyasaları da etkileyebilir

Bank of America'nın öngördüğü faiz artırımlarının gerçekleşmesi halinde borçlanma maliyetlerinin artması, konut piyasasında talebin zayıflaması ve büyüme odaklı şirket hisseleri üzerinde baskının güçlenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Fed'in bundan sonraki adımlarında enflasyon verileri ile iş gücü piyasasındaki gelişmelerin belirleyici olacağını değerlendiriyor.