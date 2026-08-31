Dev bankadan faiz tahmini: Bu yıl iki kez düğmeye basılacak

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Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda enflasyon ve para politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından Barclays, ABD Merkez Bankasına yönelik faiz tahminini güncelledi.

Banka, Fed’in eylül ayında politika faizini 25 baz puan artıracağını, yılın ikinci artışının ise aralık toplantısında geleceğini tahmin ediyor. Barclays’in önceki öngörüsü, faizlerin yılın geri kalanında değiştirilmemesi yönündeydi.

Warsh’tan enflasyon mesajı

Warsh, enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğinden emin olunamaması halinde politika yapıcıların “yapacak işleri olduğunu” söyledi. Bu sözler, daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin şimdiye kadarki en güçlü mesajlarından biri olarak değerlendirildi.

Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini belirten Warsh, finansal koşulların yeterince sıkı olmadığını ve iş gücü piyasasının tam istihdam görünümüyle uyumlu olduğunu ifade etti. Warsh’ın açıklamaları, Fed’in önceliğinin fiyat istikrarı olmaya devam edeceğini gösterdi.

Barclays konuşmayı "şahin" buldu

Barclays, Warsh’ın konuşmasını “belirgin biçimde şahin” olarak nitelendirdi. Bankaya göre Warsh, gelecekte atılacak adımlara yönelik açık bir yönlendirme yapmasa da para politikasında ilave sıkılaşma için örtülü bir gerekçe sundu.

Banka, aylık enflasyon verilerinin daha uzun dönemli göstergelere göre belirgin biçimde yumuşamasını bekliyor. Ancak olumsuz baz etkilerinin, Warsh’ın dikkat çektiği göstergelerde yıl sonuna kadar kayda değer bir iyileşme görülmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Piyasalarda eylül ihtimali güçlendi

CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitmesine yüzde 60,4 olasılık veriyor. Warsh’ın konuşmasının ardından vadeli piyasalarda faiz artışı beklentilerinin güçlendiği görüldü.

Piyasalar, 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında alınacak faiz kararını beklemeye geçti.