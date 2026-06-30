Dev bankadan kritik uyarı: Yükseliş sonrası düşüş mü gelecek?

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Bank of America (BofA) Teknik Araştırma Başkanı Paul Ciana, mart ayında görülen dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 17 yükselen S&P 500 endeksinin yükseliş hızını kaybetmeye başladığını değerlendirdi. Küresel piyasaların yakından takip ettiği endekste özellikle 2 Haziran'daki zirvenin ardından yorulma sinyallerinin belirginleştiğini ifade eden Ciana, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hedef seviye 6.850 puan

Paul Ciana, S&P 500 endeksinin önümüzdeki süreçte 6.850 puana kadar gerileyebileceğini öngördü. Bu seviyenin mevcut endeks değerine kıyasla yaklaşık yüzde 7,6'lık bir düzeltmeye işaret ettiğini belirten Ciana, yatırımcıların olası geri çekilmelere karşı korunma pozisyonlarını (hedging) artırmalarının faydalı olacağını dile getirdi.

Dalgalı geri çekilme bekliyor

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından küresel piyasalarda yaşanan yükselişin daha oynak bir görünüme büründüğünü belirten analist, piyasa momentumunun önemli ölçüde zayıfladığını ifade etti. Hisse senetlerinin yüksek değerlemelere ulaştığını söyleyen Ciana, düzeltme sürecinin önümüzdeki aylarda üç aşamalı ve dalgalı şekilde gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

Savunmacı strateji önerisi

Ciana, artan düzeltme ihtimaline karşı yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle temmuz-eylül döneminde daha savunmacı (defansif) bir yatırım yaklaşımının öne çıkmasını tavsiye eden analist, mevcut piyasa koşullarında kısa vadeli kazanç arayışından çok risk yönetimine odaklanmanın daha doğru bir strateji olacağını belirtti.