Dev bankadan yeni senaryo: Altın ve gümüşte hedef çıtası yükseldi

Altın piyasasında peş peşe gelen rekorların ardından gözler yeniden beklentilere çevrildi. ABD merkezli banka Citi, kısa vadeli tahminlerini güncelleyerek hem altın hem de gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam edeceği görüşünde.

3 aylık senaryo açıklandı

Citi'nin 0–3 aylık ana senaryosuna göre, altın için ons başına hedef fiyat 5 bin dolar olarak belirlenirken, gümüşte hedef seviye 100 dolar oldu. Banka, jeopolitik risklerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini desteklediğini vurguladı.

Altında son durum

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 600 dolar seviyesinin ilk kez aşılmasının ardından salı günü kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi. Spot altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolardan işlem görürken, ons altın pazartesi günü 4 bin 629,94 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 585,40 dolara geriledi.

İran ve Venezuela'da tansiyon yüksek

Piyasalarda temkinli görünüm sürerken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İran’da artan tansiyon ve ülkedeki iç karışıklıklar güvenli liman talebini artıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Ayrıca ABD’nin Venezuela’ya yönelik son adımları da küresel risk algısını yükselten başlıklar arasında yer alıyor.

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekerken, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin altına olan talebi desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.