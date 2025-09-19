Dev bankalar art arda Fed'den faiz indirimi beklentilerini açıkladı!

Fed'in bu hafta gerçekleştirdiği ve beklentilere paralel olan 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, önde gelen aracı kurumlar 2025 yılı için toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

Yetkililer, yavaşlayan iş gücü piyasasına ve ekonomideki yumuşama sinyallerine dikkat çekerek gevşeme yönünde adımların sürebileceğini işaret ediyor.

Kısa vadeli adımlar konusunda görüş ayrılıkları olsa da, Wall Street genelinde 2025'te ılımlı bir faiz indirimi süreci öngörülüyor.

Yatırım bankalarının tahminleri

Citigroup, 2025 yılında toplam 50 baz puanlık iki indirim öngörüyor. Fed faiz oranının 2026 Mart itibarıyla yüzde 3.00-3.25 aralığında olmasını bekliyor.

Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank ve BNP Paribas da 2025 yılı için toplam 50 baz puanlık iki indirim öngörüyor ve yıl sonunda faizlerin yüzde 3.50-3.75 aralığında olmasını bekliyor.

BofA Global Research ve HSBC, daha temkinli bir yol izleyerek, yalnızca aralık ayında birer kez 25 baz puanlık indirim bekliyor. Ancak BofA ve HSBC, istihdam verilerinde beklenenden daha sert bir bozulma olması durumunda, faiz indiriminin Ekim ayına çekilebileceği uyarısında bulundu. Bu durumda 2025 sonu faiz aralığı yüzde 3.75-4.00 olacak.

UBS Global Research ve UBS Global Wealth Management, 2026'nın ilk çeyreğine kadar toplam 75 baz puanlık iki indirim öngörüyor. Bu da faiz oranını yüzde 3.25-3.50 aralığına taşıyacak.