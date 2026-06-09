Dev bankalardan faiz tahmini: Gözler TCMB toplantısında

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Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklamaya hazırlanırken bankacılık devlerinden dikkat çeken tahminler geldi.

İç talepteki zayıf büyümeye işaret eden Morgan Stanley, nisan ayındaki PPK toplantısından bu yana ekonomik aktivitenin hız kestiğini, özel tüketimin yatay seyrettiğini, ihracatın daraldığını ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin soğuduğunu belirtti.

Bankaya göre, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen TCMB, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakarak sıkı para politikasını sürdürme mesajı verebilir

Morgan Stanley, piyasa beklentisinin de faizlerin yüzde 37'de korunması yönünde şekillendiğini belirtirken, politika faizinin yüzde 40'a yakın bir seviyede olmasının Merkez Bankası'na gelecekte enflasyonla mücadelede ve para politikasını yönetmede daha fazla hareket alanı sağlayacağını ifade etti.

Faiz oranında yüzde 35 ve yüzde 27,50 beklentisi

Banka daha uzun vadede, manşet enflasyonun 2026'nın dördüncü çeyreğinde gerilemesini, TCMB'nin temkinli gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını ve ana politika faiz oranını 200 baz puan düşürerek yüzde 35'e indirmesini bekliyor. Kurum, 2027'de TCMB'nin yıl sonuna kadar ana politika faiz oranını kademeli olarak yüzde 27,50'ye indireceğini öngörüyor.

Öte yandan, Türk lirasının önümüzdeki dönemde kontrollü ve beklentilerin altında bir değer kaybı yaşayacağını öngören banka, üç ay vadeli dolar/TL carry işlemlerinde kısa pozisyon almayı tercih etti.

Goldman da 'pas' tahmini yaptı

Öte yandan Goldman Sachs da bu haftaki toplantıda TCMB'nin 'pas geçeceğini' düşünüyor.

5 Haziran'da yayımlanan Goldman notunda, TCMB'nin faiz artırmak yerine, finansal koşulları sıkılaştırmak için kredi büyümesine yönelik düzenleyici sınırlamaları kullanacağı öngörüldü.

Notta, "Şu anda yalnızca önemli ölçüde dolarizasyon baskısının Merkez Bankası'nı politika faizini artırmaya sevk edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesine yer verildi.