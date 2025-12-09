Dev bankaların CEO’ları kripto yasası için senatörlerle görüşecek

Bank of America Corp. CEO’su Brian Moynihan, Citigroup Inc. CEO’su Jane Fraser ve Wells Fargo & Co. CEO’su Charlie Scharf’ın perşembe günü Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerle bir araya gelmeleri planlanıyor. Görüşmelerin, yakında oylanabilecek kripto piyasa düzenlemelerini ele alması bekleniyor.

Büyük bankaların ittifakı olan Financial Services Forum tarafından organize edilen toplantıların, stablecoin’lere faiz ödenmesine yönelik bankacıların itirazlarına, bankaların kripto alanında rekabet edebilme kapasitesine ve kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesine odaklanması öngörülüyor. Kripto piyasa yapısı yasasıyla ilgilenen senatörler görüşmelere davet edildi.

İki partili müzakereciler, kripto varlıkların yasa dışı faaliyetler için güvenli liman haline gelmesini önlemeye yönelik farklılıkları gidermek amacıyla haftalardır kapalı kapılar ardında çalışıyor. Ayrıca kripto varlıkların ne zaman Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu veya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından düzenleneceğini tanımlamaya çalışıyorlar.

Bankalar, kripto borsalarının stablecoin’ler üzerinden faiz veya ödül ödemesi yapmasına yönelik endişelerini aylardır dile getiriyor ve bunun geleneksel banka mevduatları için rekabet tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

Bu yıl geçmesi beklenmiyor

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, tasarıyı komitesinde en kısa sürede, muhtemelen gelecek hafta oylamaya sunmak istese de, Senato Genel Kurulu’ndan bu yıl geçmesi beklenmiyor. CFTC denetimindeki Senato Tarım Komitesi de yasanın kendi bölümünde müzakerelerini sürdürüyor.

Demokrat müzakerecilerden Virginia Senatörü Mark Warner ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand, görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtirken, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair takvim vermedi.

Kripto şirketleri, yoğun kampanya harcamalarının da etkisiyle Kongre’de ve Beyaz Saray’da iki partiden çok sayıda müttefik kazandı. Kripto yanlısı süper siyasi eylem komiteleri, önümüzdeki ara seçimlerde kullanılabilecek şekilde 263 milyon dolardan fazla bağış topladı.