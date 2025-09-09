Dev bankanın CEO'sundan Fed yorumu: Acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin aciliyeti konusunda şüpheci olduğunu dile getirerek, daha gevşek para politikası çağrısında bulunan son siyasi baskıdan bir sapma sinyali verdi.

Barclays'in Finansal Hizmetler Konferansı'nda konuşan Solomon, özellikle yatırımcı duyarlılığı bağlamında bakıldığında mevcut oranların aşırı kısıtlayıcı görünmediğini vurguladı.

"Risk iştahına baktığınızda politika faizinin olağanüstü kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyorum" diye konuşan Solomon, piyasaların yüksek bir coşku sergilediğini belirtti ve havayı "spektrumun coşkulu ucunda" olarak tanımladı.

Solomon, daha geniş ekonomik ortam hakkında genel olarak iyimser olmakla birlikte, ticaret gerilimlerinin kalıcı bir engel olmaya devam ettiğinin altını çizdi. "Ticaret politikası büyümenin önünde bir engel teşkil ediyor" diyen Solomon, ortaya çıkan belirsizliğin iş yatırımlarının yavaşlamasına yol açtığını da sözlerine ekledi.

Solomon sözlerini bir güçler dengesi olduğunu kabul ederek tamamladı. "Bazı ters rüzgarlara ve bazı belirsizliklere karşı bir avuç yapıcı güç var" diyerek, görünüm büyük ölçüde olumlu kalırken, politika yapıcıların faiz indirimleri konusunda acele etmek yerine ihtiyatlı davranmaları gerektiğini belirtti.