Dev batarya yatırımında temel atılıyor

Hüseyin GÖKÇE /ANKARA

Koç Holding’in 32 milyar liralık batarya yatırımında geri sayım başladı. Ankara’da 532 bin metrekare alanda elektrikli araçlar için kurulacak lityum pil hücresi ve batarya fabrikasında ÇED süreci tamamlandı. ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Başkent OSB’de tahsis sözleşmesi de imzalandı. 18 ayda tamamlanması öngörülen projede inşaat aşamasında 5 bin 200 kişi istihdam edilecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, mart ayında yaptığı açıklamada, projenin batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçeceğini bildirmişti. Yatırıma ilişkin ilk haberi DÜNYA, 2021 yılı Kasım ayında duyurmuştu.

Dünyada ve Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaşırken, Türkiye bu alanda yol alabilmek için, yerli elektrikli otomobil TOGG’u üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. Elektrikli otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte, elektrikli araçlara yönelik pil hücresi ve bataryasına oluşacak talebin de Türkiye’de yapılacak üretimle karşılanması hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda en büyük yatırım ise Türkiye’den Koç Holding’in ortakları arasında yer aldığı Battery Cell International tarafından yapılacak.

Yatırım tercihi Ankara oldu

Yatırımla ilgili ilk olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Motor Company ve SK On Co., Ltd. ile bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalandığını bu yılın mart ayında duyurmuştu. Koç, yatırımın Türkiye’ye önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacağını belirtirken, “Koç Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

ÇED raporu olumlu çıktı

Ankara Sincan’daki Başkent OSB’nin 3. Etabında gerçekleştirilecek yatırım, Battery Cell International Batarya Üretim Sanayi ve Tedarik Ltd. Şti tarafından yapılacak. Toplam 532 bin metrekarelik taban alanda gerçekleştirilecek yatırımın 392 bin 600 metrekaresi üretim alanı, 41 bin metrekaresi ise yardımcı alanlardan oluşacak. Tesiste yıllık 330 milyon adet lityum iyon pil yığını üretilecek. Bu üretimle tesiste 45 GWh kapasiteli akü üretim hücresi yapılacak. Yatırım için mayıs ayında yapılan ÇED başvurusu 12 Eylül itibarıyla olumlu sonuçlandı. Bunun ardından yatırımın yapılacağı Başkent OSB ile tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırım henüz planlama aşamasındayken yer seçimi konusunda Manisa dahil çeşitli alternatifler gündeme gelmişti. Ancak yatırımcı şirketin sunulan diğer seçeneklere rağmen yatırım yeri için Ankara’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Yatırıma ilişkin tüm süreçler tamamlanırken, temelin kısa süre içinde atılması bekleniyor.