“Dev fabrikalar yetmez, tasarım da gerek”

01 Kasım 2019

OSMAN KILIÇ

ADANA - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 8’incisi düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda genç öğrencilerin tasarımları ödüllendirildi.

Törenin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı ve yarışmanın Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dokuma kumaş sektöründe sadece dev fabrikaların yeterli olmadığını belirterek, “Artık dev fabrikalar yapmak yeterli değil, tüketici tercihlerini de dikkate almak bizim vazifemiz. Tüketicinin ruhuna dokunan tasarımlara ihtiyacımız var, yoksa katma değerli üretim olmuyor” dedi.

Tüketici davranışlarının zaman içindeki değişimine dikkat çeken Kıvanç, “1995 yılında bir ürün için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte, üstelik de kişiselleşmiş tasarımla talep ediyor, günümüzde moda sektöründe en önemli trendlerin başında kişiye özel tasarım geliyor. Bu da tasarımın, sektörün geleceği için önemini gösteriyor” dedi. Bu yarışmanın sektörün geleceğe ayak uydurması açısından büyük önem taşıdığını bildiren Kıvanç, “Bugüne kadar düzenlediğimiz 7 yarışmayla 700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduk. Nitelikli tasarımcı yetenekli öğrencilerin arasından çıkar” şeklinde konuştu. Kıvanç şöyle devam etti: “Taklit edilen değil takrir edilen olmak istiyoruz. Gençlerimizi bu hedeflere ulaşmak için sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye 8 yıldır bu yarışmayı kesintisiz sürdürüyoruz.”

"Moda ve markamızla İtalya ve Fransa olmalıyız”

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da “Hayaller kurmalıyız, o hayallerimizin peşinden koşmalıyız ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeliyiz. Türkiye 5-10 sene sonra moda ve markasıyla Fransa ile İtalya olmalı” diye konuştu. Tasarım, inovasyon ve ürün geliştirmeye önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Turagay, “Biz Ticaret Bakanlığı olarak 2008 yılında tebliğ yayınlayarak tasarım ofislerini, yurtdışına ihracatı destekleyeceğiz dedik. Desteklerimizi işleme koyduk. Bu desteklerimiz arasında bugünkü yarışma da var. Bizim amacımız tasarımcı sayımızı artırmak” dedi.

Birincilik ödülü “Unutuş Nehri”ne verildi

8. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın 25 bin liralık birincilik ödülü ‘Unutuş Nehri' tasarımıyla Sedef Sena Güler' e verildi. 20 bin liralık ikincilik ödülü ‘Ona Eureka' tasarımıyla Serdar Akyüz'e ve 15 bin liralık üçüncülük ödülü ise ‘Ine Nary' tasarımıyla Maide Özer'e verildi.



“Yaratıcı yetenekler sınavla ölçülemez"

YÖK'ün yetenek sınavlarını kaldırma kararını eleştiren Kıvanç, “Bugüne kadar moda tasarımı ile ilgili bölümlere öğrenciler yetenek sınavı ile alınıyordu ancak YÖK’ün bu yıl aldığı kararla adı geçen bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacak. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yaratıcı yeteneklerin merkezi sınavla ölçülebileceğine inanmıyoruz ve YÖK’ün bu kararı gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi.