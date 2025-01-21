Dev fast food zincirinin şubeleri bir bir kapanıyor!

Neredeyse dünyanın her yerinde şubesi bulunan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına yönelik radikal bir karara imza atmış ve yerel firma ile sözleşmeyi feshetmişti.

Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut'ın işletim hakkını elinde bulunduran İş Gıda'nın uluslararası standartları yerine getirmediğini öne sürmüştü. Bu kararla birlikte KFC'nin 283 şubesi ile Pizza Hut'ın 254 şubesinin geçici olarak kapatılacağı öğrenilmişti.

Cadde üzeri KFC'ler kapandı

Açıklamaların ardından Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut şubeleri bir bir kepenk indirmeye başladı, ihbarı bulunmayan çalışanlar işten çıkarıldı. Özellikle merkezi cadde ve sokaklarda yer alan şubeler kapanırken, AVM'lerde bulunan mağazalar ise faaliyete devam ediyor. Geçici kapanışın süresine ilişkin bir tarih verilmezken KFC online siparişleri de durdurdu.