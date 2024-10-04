Dev hamburger zinciri 'taklit veya tağşiş' listesinde!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi markaların oyunlarını gün yüzüne çıkardı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeler bir bir ifşa edilirken, aralarına ünlü hamburger zinciri de katıldı.

Dana eti dedikleri üründen kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 2 Ekim 2024 tarihli taklit ve tağşiş listesinde Arby's de yer aldı. Kayseri'de hizmet veren bir Arby's şubesinin Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

7'den 70'e bir sürü müşterisi bulunan Arby's'in sattığı ürünlerde taklit ve tağşişe gitmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tüketiciler, firmadan açıklama beklerken, yaşananları ise güven sarsıcı buldular.

Öte yandan Arby's'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.