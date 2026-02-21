Dev hobi zinciri satışa çıkıyor! 9 mağaza kapandı, yüzlerce kişi işsiz

İngiltere perakende sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Örgü, model yapımı ve el sanatları ürünleriyle tanınan Hobbycraft, büyük bir satış sürecine hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce gerçekleştirdiği yeniden yapılandırma kapsamında 126 çalışanını işten çıkarmış ve 9 mağazasını kapatmıştı. Şimdi ise gizemli bir alıcının ilgisi, zincirin geleceğini yeniden şekillendirebilir.

Yatırımcının kimliği açıklanmadı

Hobbycraft’ın sahibi Modella Capital, şirketi satışa hazırlamak için danışmanlarla çalışmaya başladı. Bu gelişme, kimliği açıklanmayan bir yatırımcının zinciri satın almak için girişimde bulunmasının ardından geldi.

Şirket, Mayıs 2025’te maliyetleri azaltmak ve iflas riskini önlemek amacıyla CVA (şirketi kapatmadan borçları yeniden düzenleme ve ayakta tutma planı) sürecine girdi. Bu süreç kapsamında yüksek maliyetli ve düşük performanslı mağazaların kira sözleşmeleri iptal edildi. Bu adım sayesinde şirketin yıllık yaklaşık 10 milyon sterlin tasarruf etmesi hedeflendi.

Yeniden yapılandırma süreci kapsamında; 9 mağaza kalıcı olarak kapatıldı, 126 çalışan işten çıkarıldı. Ülke genelindeki 97 mağaza ve yaklaşık 1800 çalışan korunabildi. Şirket yönetimi, bu adımların zincirin tamamen çökmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Satış öncesi performans toparlandı

Modella Capital, Hobbycraft’ı 2024 yazında satın aldı. Yeniden yapılandırma sonrası şirketin satış performansında toparlanma yaşandı.

Özellikle Noel döneminde satışlar güçlü bir artış gösterdi. 28 Aralık’a kadar olan altı haftalık dönemde toplam satışlar yüzde 6,3 yükseldi.

Bu artışta, olimpiyat şampiyonu Tom Daley’nin marka ile yaptığı iş birliği sonrası örgü ve el işi ürünlerine yönelik artan ilginin önemli rol oynadığı belirtildi.

Yeni alıcının kimliği henüz bilinmiyor

Hobbycraft’ı satın almak isteyen yatırımcının kimliği açıklanmazken, satış sürecinin zincirin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Modella Capital’ın daha önce Claire’s ve The Original Factory Shop gibi perakende markalarını kurtarmasına rağmen bu şirketlerin daha sonra yeniden iflas sürecine girmesi, yatırımcıların dikkatle izlediği bir faktör olarak öne çıkıyor.