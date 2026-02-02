Dev mağaza zinciri 100 yıllık dükkanını kapatıyor

İngiliz perakende sektörünün simge markalarından House of Fraser, Darlington’daki tarihi mağazasını kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. İlk kez 1922 yılında hizmete giren mağazanın kapanışı, hem çalışanlar hem de kent sakinleri için üzüntüye yol açtı.

Tasfiye satışları başladı

Kararla birlikte mağaza vitrinlerine “kapatıyoruz” afişleri asıldı. Alışveriş yapanlar, mağaza genelinde yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabiliyor. Bu gelişme, Darlington’daki şubenin ikinci kez kapanma süreciyle karşı karşıya kalması açısından da dikkat çekti. Geçen yıl benzer bir karar açıklanmış, ancak süreç daha sonra ertelenmişti.

Darlington için büyük kayıp

Darlington Belediye Meclisi’nden yapılan açıklamada, mağazanın kapanmasının kent için hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Yetkililer, House of Fraser’ın uzun yıllar şehir merkezinin kalbinde yer aldığını ve Darlingtonlı alışverişçiler için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Belediyeden, kapanış sürecine ilişkin ayrıntılar netleştikçe mümkün olan her türlü desteğin sağlanacağı belirtildi.

Bir devrin sonu

Mağaza, High Row üzerindeki tarihi Binns binasında faaliyet gösteriyordu. Binns, 1922’de Darlington’da açılmış, üç yıl sonra bugünkü yerine taşınmıştı. Sosyal medyada pek çok kişi, çocukluk ve aile anılarını paylaşarak mağazanın kapanışını “bir devrin sonu” olarak nitelendirdi. Kafe ziyaretleri ve aileyle yapılan alışveriş gezileri, Darlingtonlılar için ortak bir hafıza oluşturuyor.