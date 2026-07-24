Dev marka küçülmeye gidiyor: Mağazaları peş peşe kapandı

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Dünyanın en büyük spor giyim şirketi Nike, ABD'deki mağaza ağını küçültmeye devam ediyor. Şirket, Temmuz 2026 boyunca Kaliforniya, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Missouri, Maryland, New Jersey, Kuzey Carolina ve Texas başta olmak üzere birçok eyalette yaklaşık 12 mağazasını kapattı.

Nike, yıl içinde kaç mağazanın daha faaliyetini sonlandıracağına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeniden yapılanma planı devrede

Mağaza kapanışlarının, şirketin Nisan 2026'da duyurduğu "Global Operasyon Değişiklikleri" programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Nike, bu planla tedarik zincirini yeniden düzenlemeyi, teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, çalışan eğitimlerine yatırım yapmayı ve üretici ile perakende ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında yaklaşık 1.400 küresel operasyon pozisyonunun kaldırılması da planlanıyor. Ayrıca şirket, FitLab iş birliğiyle kurduğu Nike Fitness Studios girişimini sonlandırırken bazı teknoloji ofislerini de kapatarak operasyonlarını iki ana merkezde topluyor.

Satışlardaki gerileme dikkat çekti

Şirketin yeniden yapılanma kararı, finansal sonuçlardaki zayıf görünümün ardından geldi.

2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde Nike'ın toplam geliri yüzde 1 gerilerken, Nike Direct gelirleri yüzde 9, dijital satışları yüzde 12 ve şirket mağazalarından elde edilen gelir yüzde 7 düştü. Converse markasının gelirindeki kayıp ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

CEO: Potansiyelimizin gerisindeyiz

Nike CEO'su Elliot Hill, şirketin henüz hedeflediği performansa ulaşamadığını belirterek, "Potansiyelimizin tamamını ortaya koyamadığımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hill, küresel ekonomik koşullar nedeniyle tüketici harcamaları üzerinde baskının sürdüğünü ancak şirketin ürün, marka, operasyon ve mağaza yatırımlarını güçlendirerek yeniden büyüme sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Şirket, mali yıl sonuna kadar Nike Direct bünyesindeki fiziksel mağazalarının yaklaşık yüzde 50'sini modernize ederek fiziksel ve dijital alışveriş deneyimini daha entegre hale getirmeyi planlıyor.