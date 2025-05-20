Dev markada ikinci skandal: Dışkı kaynaklı bakteri yıllarca kamuoyundan gizlenmiş!

Nestle'nin lüks maden suyu markası Perrier şişelerinde, insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen enterobakterilere rastlandığı ortaya çıkmış, şirket bunun üretim hattında yaşanan teknik bir müdahale sonucu yaşandığını açıklamıştı.

Skandallar kamuoyundan gizlenmiş

Fransız Senato Komisyonu'nun yeni raporu; resmi makamların, Nestle'nin dünyaca ünlü maden suyu markalarında bulunan bakteri, herbisit ve pestisit kalıntılarını gizlemeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Raporda, Nestle Grubu'nun Paris hükümetinden, satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerini kullanmaya devam etmek için izin aldığı, 2022'den bu yana grubun şişe sularıyla ilgili hile yaptığının ve diğer maden suyu üreticileriyle haksız rekabete yol açtığının bilindiği kaydedildi.

"Şişe suları skandalı"

Ocak 2024'te dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle'nin şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiği ortaya çıkmıştı.

Senato, olayın ardından soruşturma başlatmış, Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile de temasa geçtiği öğrenilmişti.