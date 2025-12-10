Dev market zinciri 150 mağaza kapatıp, 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Eurocash’in onaylanan dönüşüm planı, yaklaşık 3 bin çalışanın işini riske atıyor. Bu sayı içinde 1000 idari ve ofis pozisyonu bulunuyor. Şirket ayrıca, kendi bünyesinde işlettiği yaklaşık 150 Delikatesy Centrum mağazasını kapatarak franchiselara odaklanacak. Tedarik zincirinde sadeleşmeye giden grup, lojistik merkezleri ve cash-and-carry depolarının sayısını da azaltacak.

Franchise odaklı büyüme stratejisi

Bu adımların Eurocash’e 2025 mali yılında 200-300 milyon Polonya zlotisi tutarında tek seferlik maliyet yaratması bekleniyor. Dönüşüm planı ise 2026 ve 2027 yıllarında hayata geçirilecek.

“Polonya’nın 1 Numaralı Entegre Franchise Ağı” başlığını taşıyan plan, modern ve entegre bir franchise sistemi kurarak yerel mağazaların rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Eurocash, franchise ağlarını genişletmenin yanı sıra mevcut mağazalarda satış artışı, Duży Ben zincirinin dönüşümü ve Frisco’nun çevrim içi erişiminin büyütülmesini hedefliyor.

Bira ve içecek satışlarında düşüş

Eurocash, zorlu piyasa şartlarına rağmen üçüncü çeyrekte operasyonel sonuçlarını istikrarlı tuttuğunu açıkladı. Grup gelirleri, bira ve içecek satışlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 4,3 azalarak 7,94 milyar zlotiye geriledi.