Dev market zinciri mağaza kapanışlarını hızlandırdı

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ABD'nin önde gelen market zincirlerinden Stop & Shop, mağaza ağını küçültme kararı aldı. Hollandalı perakende grubu Ahold Delhaize bünyesinde faaliyet gösteren şirket, New Jersey'deki Basking Ridge ve Westfield mağazalarının da aralarında bulunduğu yeni şubelerini kapatacağını duyurdu.

Karar, şirketin daha yüksek performans gösteren mağazalara yatırım yaparak kârlılığını artırmayı amaçlayan yeniden yapılanma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Artan maliyetler marketleri zorluyor

Market sektörü son yıllarda yükselen işçilik ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra Walmart, Aldi, depo marketleri ve çevrim içi alışveriş platformlarından gelen yoğun rekabetle mücadele ediyor.

ABD'de haziran ayında market fiyatları yıllık bazda yüzde 2,7 yükselirken, ABD Tarım Bakanlığı 2027 yılında gıda fiyatlarının yüzde 2,9 artacağını öngörüyor.

Artan fiyat baskısı tüketicilerin de alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Daha uygun fiyatlı özel markalara yönelen müşteriler, indirim arayışıyla birden fazla marketten alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Daha önce de mağaza kapatmıştı

Stop & Shop, 2024 yılında da yeniden yapılanma kapsamında düşük performans gösteren 32 mağazasını kapatmıştı. Şirket bugün Kuzeydoğu ABD'de 350'nin üzerinde mağazayla faaliyet gösteriyor.

Şirket yönetimi, 2018'de başlatılan dönüşüm programı kapsamında mağazalarının yaklaşık yarısını yenilerken, yatırımlarını müşteri trafiğinin yüksek olduğu lokasyonlara yoğunlaştırıyor.

Müşteriler ve çalışanlar etkilenecek

Kapanacak mağazaların bulunduğu bölgelerde yaşayan müşteriler daha uzak noktalarda alışveriş yapmak zorunda kalabilecek. Bazı şubelerde sunulan eczane ve teslim alma hizmetlerinin de sona ermesi bekleniyor.

Şirket ise uygun olması halinde çalışanlarını yakın mağazalara transfer etmeyi planlıyor.

Uzmanlara göre Stop & Shop'un bu hamlesi, maliyetleri azaltırken müşteri trafiğini kalan mağazalara yönlendirmesi halinde şirketin finansal performansını güçlendirebilir. Artan rekabet ortamında benzer adımların diğer market zincirlerinden de gelmesi bekleniyor.