Walmart’tan kapanma iddialarına yanıt

ABD’li perakende devi Walmart, son günlerde TikTok’ta milyonlarca izlenme alan videolarda ortaya atılan kapanma söylentilerine sert tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, 1 Kasım’da tüm Walmart mağazalarının kapatılacağı ve sadece çevrim içi satış yapılacağı yönünde yanlış bilgiler paylaştı.

Videolarda, hükümetin gıda yardımı programı olan SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) fonlarının kesilmesi durumunda yağmalama olaylarının yaşanabileceği öne sürülüyordu.

Bir kullanıcı, “Hükümet gıdayı kapatırsa, herkes Walmart’a koşacak,” diyerek mağazalarda polis bekletildiğini iddia etti. Bu videolardan biri 570 bin izlenme ve 40 bin beğeni, bir diğeri ise 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

TikTok videoları kaldırdı

Walmart'tan yapılan açıklamada “Bu iddialar doğru değil, tüm mağazalarımız açık kalacak” ifadeleri kullandı. Şirket, iddiaların kamuoyunda paniğe yol açtığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TikTok yönetimi, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu videoları kaldırdı ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için arama algoritmalarında ek önlemler aldığını açıkladı.

SNAP fonları krizde

Söylentilerin, ABD hükümetinin beşinci haftasına giren kapanma krizi sırasında ortaya çıktığı belirtiliyor. Kongre’nin yeni bir bütçe onayı vermezse, 40 milyondan fazla Amerikalıya gıda yardımı sağlayan SNAP programının 1 Kasım itibarıyla fonlarının tükenme riski bulunuyor.

New York’taki emniyet birimleri, Walmart ve diğer market zincirlerinin olası yağma tehditleri aldığını doğruladı. Ancak şirket, faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini vurguladı.