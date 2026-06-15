Dev medya birleşmesi için kritik viraj! 111 milyar dolarlık anlaşmada sona gelindi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hollywood tarihinin en büyük medya birleşmelerinden biri olarak gösterilen Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery anlaşması, ABD Adalet Bakanlığı'nın rekabet incelemesinden geçti. Bakanlık, yaklaşık sekiz ay süren değerlendirme sonucunda birleşmenin yayıncılık, televizyon, sinema ve dijital yayın platformlarında rekabete ciddi zarar vermeyeceği sonucuna vardı.

111 milyar dolarlık dev medya gücü doğuyor

Tamamlanması halinde yaklaşık 111 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak anlaşma, Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon ve Paramount+ gibi markaları; CNN, HBO, Warner Bros., Discovery, HGTV ve Food Network gibi dev markalarla aynı çatı altında buluşturacak. Yeni oluşumun, Netflix, Amazon ve diğer teknoloji devleriyle daha güçlü rekabet etmesi hedefleniyor.

Avrupa'dan gelecek karar bekleniyor

ABD'deki engelin aşılmasına rağmen süreç henüz tamamlanmış değil. Birleşmenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa'daki düzenleyici kurumların da onay vermesi gerekiyor. İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki rekabet otoriteleri anlaşmayı incelemeyi sürdürüyor.

Medya sektöründe dengeler değişebilir

Sektör yetkilileri, birleşmenin tamamlanması halinde küresel medya sektöründe güç dengelerinin önemli ölçüde değişeceğini belirtiyor. Şirket yönetimi, birleşme sayesinde milyarlarca dolarlık maliyet tasarrufu elde etmeyi ve yayın platformlarını daha verimli hale getirmeyi planlıyor.

Eleştiriler ve itirazlar sürüyor

Anlaşma destekçileri birleşmenin sektörü güçlendireceğini savunurken, eleştirmenler medya sahipliğinin daha da yoğunlaşacağı görüşünde. Bazı eyalet başsavcılarının ve çeşitli siyasi çevrelerin anlaşmaya karşı hukuki girişimleri değerlendirdiği belirtiliyor.