Dev perakendeci zinciri iflas korumasına başvurdu: Mağazaları kapanıyor

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1968 yılında Kaliforniya'da kurulan West Marine, yıllar içinde ABD'nin en büyük denizcilik ürünleri zincirlerinden biri haline geldi. Ancak pandemi döneminde yaşanan satış patlamasının ardından talebin hızla gerilemesi şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

Şirket, Delaware'de yaptığı iflas koruması başvurusunda tedarik zinciri sorunları, aşırı hava olayları ve değişen tüketici alışkanlıklarının finansal sıkıntıları derinleştirdiğini bildirdi.

59 mağaza kapanacak

West Marine, yeniden yapılandırma süreci kapsamında ilk etapta 23 eyalette bulunan 59 mağazasını kapatacağını açıkladı. Mahkeme kayıtlarına göre bu sayı ilerleyen süreçte 95 mağazaya kadar yükselebilir.

Şirketin yaklaşık 549 milyon dolar borcu ve 100 binden fazla alacaklısı bulunuyor.

CEO Paulee Day, alınan kararların operasyonları daha verimli hale getirmeyi ve şirketin uzun vadeli faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçladığını söyledi.

Müşterilerden eleştiri geldi

Şirketin iflas başvurusu sosyal medyada da geniş yankı buldu. Reddit'te yorum yapan çok sayıda müşteri, West Marine'in son yıllarda denizcilik ekipmanları yerine giyim ve yaşam tarzı ürünlerine ağırlık verdiğini savundu.

Bazı kullanıcılar, ihtiyaç duydukları teknik ürün ve yedek parçaları mağazalarda bulamadıklarını belirtirken, çevrim içi alışveriş platformlarının yarattığı rekabetin de şirketi zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yaklaşık 200 mağaza faaliyetini sürdürecek

West Marine, iflas sürecine rağmen faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Şirket, 34 eyalet ve Porto Riko'daki yaklaşık 200 mağazasının açık kalacağını duyurdu.

Şirket ayrıca mahkeme gözetimindeki süreç kapsamında yeni yatırımcı veya alıcı arayışını sürdürüyor. Kapanan mağazalar ise birçok müşteri tarafından ABD denizcilik sektöründe bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor.