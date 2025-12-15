Dev petrol üreticisi iflas eden rakibini satın aldı! Sahasını yüzde 40 büyüttü

İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz üreticisi Harbour Energy, 170 milyon dolarlık bir anlaşmayla Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production'ın Birleşik Krallık Kuzey Denizi sahalarındaki tüm iştiraklerini devraldı. Anlaşma, nakit kaynakları tüketen Waldorf'un alacaklılarına ödeme yapamaz hale geldiği ve iflas başvurusunda bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Şirket bu satın almanın işin sürdürülebilirliğini desteklediğini, istihdamı sağladığını ve enerji güvenliğini artıracağını bildirdi.

Kuzey Denizi'ndeki saha yüzde 40 büyüdü

Harbour Energy ise bu satın almanın şirketin nakit akışına olumlu katkı yapacağını ve Birleşik Krallık’taki faaliyetlerini daha güçlü, daha dayanıklı ve uzun vadede sürdürülebilir hale getireceğini açıkladı. Gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan satın alma, Harbour'un Catcher deniz sahasındaki payını yüzde 50'den yüzde 90'a çıkaracak.

Hisseleri yüzde 4,1 yükseldi

Satın alma haberinin ardından Harbour Energy hisseleri, erken işlemlerde yüzde 4,1 artışla 207,4 pence seviyesine yükseldi.

Waldorf'un borçlu olduğu Capricorn Energy, anlaşmayı desteklediklerini belirterek teminatsız alacaklarını yaklaşık 4 ila 5 milyon dolar arasında kapatacağını duyurdu.