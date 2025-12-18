Dev satın almada kılıçlar çekildi: 108 milyar dolarlık teklifi reddedecekler

Warner Bros. Discovery yönetimi, Paramount Skydance tarafından sunulan 108 milyar dolarlık satın alma teklifine karşı sert bir tutum aldı. Şirket, teklifin finansman yapısının belirsiz olduğunu ve hissedarlar için ciddi riskler barındırdığını açıkladı.

Yönetim kuruluna göre, Paramount’un hisse başına 30 dolarlık nakit teklifinin arkasında olduğu iddia edilen milyarder Larry Ellison ve ailesi konusunda da yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildi.

Trump’ın damadı Jared Kushner geri çekildi

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in yatırım fonunun Paramount teklifinden çekilmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi. Bu geri adım, Paramount’un finansman gücüne dair soru işaretlerini artırdı ve Warner cephesinin eleştirilerini güçlendirdi.

"Finansal açıdan daha az sağlam"

Warner Bros. yönetimi, Paramount teklifinin, Netflix ile daha önce varılan birleşme anlaşmasına kıyasla “daha zayıf ve finansal açıdan daha az sağlam” olduğunu vurguladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Netflix anlaşmasının desteklenmesini tavsiye etti.

Filmler salonlarda gösterilmeye devam edecek

Netflix eş CEO’su da bu hafta yaptığı açıklamada, Warner Bros. filmlerinin sinema salonlarında gösterilmeye devam edeceğini belirtti. Netflix yöneticisi, Warner filmleri, dizileri ve HBO markasının mevcut iş modeline güçlü şekilde uyum sağlayacağını savunarak, bu birleşmenin hem izleyiciler hem de içerik üreticileri için büyük fırsatlar yaratacağını söyledi.

Paramount geri adım atacak mı?

Hollywood kulislerinde gözler şimdi Paramount’a çevrilmiş durumda. Sektör uzmanları, şirketin bu teklifi “son teklif” olarak görmediğini ve daha yüksek bir rakamla geri dönebileceğini konuşuyor. Özellikle Larry Ellison’ın sürece doğrudan finansal destek verip vermeyeceği, Paramount’un elini güçlendirebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.