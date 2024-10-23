Dev şirket seçim sonrası ABD'de resesyon öngörmedi

Piyasaların son dönemlerde resesyon riskini fiyatlamaya çalıştığı ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimi de önemli bir dönüm noktası olacak. Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Demokrat Kamala Harris karşısında seçimi kazanması piyasalar için olumlu senaryo olarak değerlendiriliyor.

Japonya'da katıldığı bir etkinlikte röportaj veren Blackstone Inc. CEO’su Steve Schwarzman, ABD’nin yaklaşan başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın bir resesyon riskinin düşük olduğunu ifade etti.

Schwarzman, “Ekonomi oldukça güçlü ve her iki aday da teşvik edici politikalar sunuyor” derken, her iki adayın sunduğu politikaların küresel yatırımları ve özel sermaye şirketlerini etkileyeceğini belirtti.

Schwarzman, Demokratların tarihsel olarak düzenlemelere daha sert yaklaşım sergilediğini ve bunun özel sermaye sektöründe bazı alım ve satım işlemlerini etkileyebileceğini söyledi.

Schwarzman ayrıca, birçok ekonomik ve vergi politikası önerisinin Kongre’nin onayına bağlı olduğunu ve başkanın yetkisi dışında olduğunu hatırlattı.