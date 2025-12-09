Dev şirketin CEO'suna şok! 8.5 milyon sterlin bonus alacaktı, iptal oldu

Anglo American, genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada, şirketin Teck Resources ile birleşmeye ilişkin hedeflerinin hissedarlar tarafından genel olarak desteklendiğini ancak ücretlendirme ilkeleri konusunda ciddi çekinceler dile getirildiğini bildirdi. Şirket, bu endişeleri dikkate alarak, ödeme planına ilişkin karar tasarısını genel kurul gündeminden çektiğini duyurdu.

Birleşme süreci etkilenmeyecek

Şirket yönetimi, bonus planının iptal edilmesinin Teck Resources ile yürütülen birleşme süreci üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını vurguladı. Anglo, söz konusu teşvik düzenlemesinin birleşme sürecini desteklemek amacıyla düşünüldüğünü savunsa da yatırımcı tepkileri geri adımı kaçınılmaz kıldı.

En az yüzde 62,5’ini garanti etmeyi hedefliyordu

İptal edilen plana göre Anglo American, 2024 ve 2025 uzun vadeli teşvik programlarında değişikliğe giderek, birleşme tamamlandığı takdirde CEO Wanblad ve diğer üst düzey yöneticilere hak kazanabilecekleri hisselerin en az yüzde 62,5’ini garanti etmeyi hedefliyordu. Bu oran, mevcut hisse fiyatlarıyla Wanblad için yaklaşık 8,5 milyon sterlinlik bir kazanç anlamına geliyordu.

Büyük yatırımcılar karşı çıktı

Anglo American’da yüzde 0,42 paya sahip olan Legal & General, söz konusu düzenlemeyi “geri dönük değişiklikler ve garantili işlem bonuslarının şirket ücretlendirme politikalarına aykırı” olarak nitelendirdi.

Ayrıca yatırımcı danışmanlığı kuruluşu Institutional Shareholder Services (ISS) da değişken primlerin şirket birleşmelerine bağlanmasının iyi bir uygulama olmadığını savunarak hissedarlara teklifi reddetme çağrısı yaptı.

Anglo American, yönetici ücretlendirme komitesinin hissedarlarla diyaloğu sürdüreceğini ve güncellenmiş yönetici ücret politikasının 2026 Genel Kurulu’nda hissedar onayına sunulacağını açıkladı.