Dev şirketler aynı noktada buluştu: Yatırımcıların gözdesi değişti

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Citi İngiltere CEO'su Tiina Lee, İngiltere'de birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinin büyük şirketlerin yeniden yapılanma adımları ve yabancı yatırımcı ilgisinin etkisiyle hız kazandığını söyledi. Lee, halka arz piyasası sakin seyrederken sermaye piyasalarındaki asıl hareketliliğin M&A işlemlerinden geldiğini belirtti.

Büyük şirketler çekirdek faaliyetlerine odaklanıyor

CNBC'ye konuşan Citi İngiltere CEO'su Tiina Lee, İngiltere'de birleşme ve satın alma piyasasının oldukça güçlü bir dönemden geçtiğini belirtti.

Lee, büyük ölçekli şirketlerin iş kollarını sadeleştirerek temel faaliyet alanlarına yönelmesinin işlemleri hızlandırdığını ifade etti. McCormick ile Unilever'in gıda iş koluna ilişkin anlaşması ve Diageo'nun Hindistan'daki kriket takımını satması bu stratejinin son örnekleri arasında gösterildi.

Yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor

Lee, bu yıl şimdiye kadar İngiltere'de 28 yabancı yatırım işlemine imza atıldığını belirterek, uluslararası yatırımcıların güçlü nakit akışı sağlayan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren İngiliz şirketlerine ilgi göstermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan İngiliz şirketlerinin de yurt dışındaki satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Halka arz yerine M&A öne çıkıyor

Lee'ye göre İngiltere sermaye piyasalarında şu anda en güçlü hareketlilik birleşme ve satın alma işlemlerinde yaşanıyor. Halka arz piyasası ise son yıllardaki zayıf görünümünü koruyor.

İngiltere ile ABD arasındaki değerleme farkının da uluslararası yatırımcıların İngiliz şirketlerine ilgisini artırdığı belirtilirken, güçlü nakit üretme kapasitesine sahip şirketlerin öne çıktığı ifade edildi.

Büyük işlemler dikkat çekti

PwC verilerine göre İngiltere'de geçen yıl işlem sayısı yaklaşık yüzde 12 azalmasına rağmen toplam işlem değeri yüzde 12 artış gösterdi. Ortalama işlem büyüklüğünün yüzde 30 yükselmesi, yatırımcıların yüksek kaliteli şirketlere yöneldiğini ortaya koydu.

Geçen dönemin dikkat çeken işlemleri arasında Anglo American ile Teck Resources'ın 15,2 milyar sterlinlik birleşmesi, Direct Line'ın Aviva tarafından 3,7 milyar sterline satın alınması ve DoorDash'in Deliveroo için 3,9 milyar sterlin ödemesi yer aldı.

IPO piyasası toparlanmakta zorlanıyor

EY verilerine göre 2025 yılında Londra Borsası'nda 23 şirket halka arz edilirken, toplam 2,1 milyar sterlin fon toplandı. Buna rağmen 2026'nın ilk çeyreğinde yalnızca iki halka arzın gerçekleşmesi, İngiltere IPO piyasasında toparlanmanın halen sınırlı kaldığını gösterdi.