Dev şirketten iflas koruma başvurusu: Alacaklılarla görüşmeler başladı

ABD merkezli lüks perakende grubu Saks Global yönetimi iflas koruması için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin, şu aşamada kesinleşmiş bir yeniden yapılandırma anlaşması olmadan mahkemeye gitmeyi planladığı, ancak önümüzdeki haftalarda bu yönde bir plan oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Saks Global, New York’taki yaklaşık 100 yıllık Fifth Avenue amiral mağazasının da sahibi konumunda bulunuyor. İflas başvurusu, bu simgesel lokasyon dahil olmak üzere grubun tüm operasyonlarını kapsayacak şekilde hazırlanıyor.

1,25 milyar dolarlık borç görüşmesi

Şirketin iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarla yaklaşık 1,25 milyar dolarlık borç konusunda ileri düzey görüşmeler yürüttüğü aktarıldı. Bu finansmanın, tedarikçilere olan ödemelerin yapılmasını ve mağazaların açık kalmasını sağlaması amaçlanıyor.

"Nefes alma" dönemi

Kaynaklara göre Saks Global, iflas koruma sürecini “nefes alma” dönemi olarak kullanarak, borçlarını ve operasyonel yapısını yeniden düzenleyecek bir planı daha sonra devreye almayı hedefliyor. Bu yaklaşım, son dönemde zorlanan lüks perakende sektöründe giderek daha sık görülüyor.

Saks Global cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Sürecin resmileşmesi halinde, ABD lüks perakende pazarında önemli yankılar uyandırması bekleniyor.