Dev şirketten kâr alarmı! Beklentisini düşürdü, tek bir nedeni var

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Southwest Airlines, 2026 yılının ikinci çeyreğinde son yılların en güçlü finansal performanslarından birini sergilemesine rağmen, artan yakıt maliyetleri nedeniyle yıl sonu kâr beklentisini düşürdü.

Şirketin CEO'su Bob Jordan, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci çeyrek bilanço toplantısında yaptığı açıklamada, yolcu talebi ve gelirlerin beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ancak jet yakıtı fiyatlarındaki artışın şirketin kârlılığı üzerinde önemli baskı oluşturduğunu söyledi.

Yıl sonu kâr beklentisi aşağı çekildi

Southwest Airlines, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) beklentisini 3,25-4,25 dolar aralığına indirdi. Şirket daha önce hisse başına en az 4 dolar kâr öngörüyordu.

Finans Direktörü (CFO) Tom Doxey, yıl başından bu yana yakıt maliyetlerindeki artışın hisse başına yaklaşık 1,33 dolarlık olumsuz etki yarattığını açıkladı.

İkinci çeyrekte jet yakıtının galon fiyatı ortalama 3,92 dolar olurken, yakıt giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 900 milyon dolar arttı.

Bob Jordan ise yükselen maliyetlere rağmen şirketin yılın başında yatırımcılara sunduğu genel kârlılık hedeflerine yakın sonuçlar elde etmeyi beklediğini belirterek, "Yakıt kaynaklı yaklaşık 1,33 dolarlık hisse başına olumsuz etkiye rağmen, yıl başındaki hedeflerimize genel olarak yakın bir kazanç üretme pozisyonumuzu koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakıt maliyetleri kârlılığı baskılıyor

Yakıt giderleri, havayolu şirketleri için işçilikle birlikte en büyük maliyet kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, bilet fiyatlarının aynı hızda artırılamaması nedeniyle şirketlerin kâr marjlarını olumsuz etkiliyor.

Doxey, Southwest'in yakıt fiyatlarına ilişkin doğrudan tahmin paylaşmadığını, bunun yerine vadeli piyasa fiyatlarını yatırımcılarla paylaştığını söyledi.

Şirketin yakıt tedarik ekibi ise maliyetleri azaltmak için farklı bölgelerdeki fiyat avantajlarını kullandı. Southwest, yakıtının yaklaşık yarısını ABD Körfez Kıyısı'ndan temin ederken, Batı Yakası'nda fiyatların yükseldiği dönemde daha düşük maliyetli Körfez yakıtını bu bölgeye yönlendirerek giderlerini sınırlamayı başardı.

Güçlü talep gelirleri destekliyor

Artan maliyetlere rağmen şirketin gelir performansı güçlü seyrini sürdürüyor.

İkinci çeyrekte düzeltilmiş birim gelirler yıllık bazda yüzde 20,1 artarak şirket tarihinin en yüksek çeyreklik seviyesine ulaştı.

Kurumsal seyahat gelirleri yıllık bazda yüzde 30 yükselirken, sadakat programının üye sayısı 100 milyona yaklaştı. Programa yeni katılan kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı.

Bob Jordan, son dönemde uygulamaya alınan numaralı koltuk sistemi, ekstra diz mesafesi seçenekleri ve bagaj ücretleri gibi uygulamaların gelir artışına önemli katkı sağladığını belirterek, "Talepte, gelirlerde ve bilet fiyatlarında herhangi bir yavaşlama görmüyoruz. Güç hemen her bölgede ve tüm müşteri segmentlerinde devam ediyor." dedi.

Üçüncü çeyrek beklentileri

Southwest Airlines, üçüncü çeyrekte birim gelirlerinin yıllık bazda yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında artmasını bekliyor.

Şirket, yakıt hariç koltuk başına maliyetlerin ise yıllık bazda yüzde 3,5-4 artacağını öngörüyor. Kapasitenin ise yatay seyretmesi veya hafif gerilemesi bekleniyor.

Southwest ayrıca ikinci çeyrek sonunda 5,3 milyar dolar likiditeye sahip olduğunu açıklarken, yılın ilk yarısında yükselen yakıt maliyetlerine rağmen yaklaşık 2 milyar dolar faaliyet nakit akışı elde etti.

Şirket yönetimi, gelir çeşitliliği, kurumsal seyahat talebindeki artış ve sadakat programının büyümesinin dönüşüm sürecini desteklediğini belirtirken, yılın geri kalanında şirketin finansal performansı açısından en büyük belirsizliğin yakıt fiyatları olmaya devam edeceğini vurguladı.