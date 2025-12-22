Bilgisayar fiyatlarını artıracak karar: Dev SSD üreticisi piyasadan çekilme kararı aldı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Micron, tüketiciye yönelik bellek ve depolama ürünlerini kapsayan Crucial markasının üretimini durduracağını açıkladı. Şirket, kaynaklarını ağırlıklı olarak yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarına yönlendireceğini bildirdi.

Sektör Güney Kore'ye kalıyor

The Lever’ın aktardığına göre karar, kişisel bilgisayarlar, oyun konsolları ve diğer tüketici elektroniğinde kullanılan DRAM ve SSD gibi bileşenlerde rekabeti azalabilecek. Micron’un pazardan çekilmesiyle birlikte sektörün fiilen Güney Koreli SK Hynix ve Samsung arasında şekillenmesi bekleniyor.

Fiyat artış hızlanabilir

Uzmanlar, durumun kalan üreticilerin fiyat belirleme gücünü artırabileceğine dikkat çekti. Son bir yılda DRAM fiyatlarının yaklaşık yüzde 170 artış yaşanırken, tüketiciler üzerindeki maliyet baskısı da yükseltmiş durumda. Bunların üzerine Micron’un kararının artış eğilimini hızlandırabileceği belirtiliyor.

Nvidia’nın en büyük üreticisiydi

Micron, kararını yapay zekâ odaklı veri merkezlerine yönelik talepteki hızlı büyümeyle gerekçelendirdi. Şirket, aralarında büyük çip tasarımcısı Nvidia’nın da bulunduğu teknoloji devlerine yarı iletken tedarik eden önemli üreticiler arasında yer alıyor. Açıklamada, “Veri merkezlerinde yapay zekâ kaynaklı büyüme, bellek ve depolama talebinde büyük bir artışa yol açtı. Micron, daha hızlı büyüyen stratejik segmentlerdeki müşterilerini desteklemek için Crucial tüketici işinden çıkma kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

Eleştirmenler ise şirketin yüksek kâr marjı sunan yapay zekâ müşterilerini tercih ettiğini, bunun bedelini tüketicilerin ödeyebileceğini savunuyor. Micron’un mali yapısının güçlü olduğu, hisselerinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 180 değer kazandığı da vurgulanıyor. Şirket, CHIPS Act kapsamında 6,1 milyar dolarlık federal destek almaya hak kazanmıştı.