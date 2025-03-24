Dev süt markası iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti!

Mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine gelen Türkiye'nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, konkordato talep etti.

Mali denetim sürecine giren Balıkesir merkezli şirkete, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici süre tanınırken, mahkeme ihtiyati tedbir kararı da alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Alacaklılar i̇çin yedi günlük yasal süre başladı

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45’te yapılacak.

Yüzlerce çalışan işsiz kalabilir

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışanları da iflas riski nedeniyle işini kaybetme tehditi altında.