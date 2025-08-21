Dev yatırım başlıyor: Kars-Dilucu Demiryolu için ilk kazma yarın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrasya’daki lojistik rolünü güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu.

Yaklaşık 110 milyar liralık yatırım bedeliyle inşa edilecek hattın yapımı için daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandığını hatırlatan Uraloğlu, “Bu proje ülkemize döviz girdisi de sağlayacak” dedi.

5,5 milyon yolcu, 15 milyon ton yük kapasitesi

224 kilometre uzunluğunda olacak hat, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu şekilde tasarlanacak. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıyacak demiryolu; 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezten oluşacak. Hedef, hattı 2029 sonunda tamamlamak.

“Türkiye jeostratejik güven adası”

Projeyi, Zengezur Koridoru’nun asli parçası olarak niteleyen Uraloğlu, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde “jeostratejik güven adası” olarak öne çıktığını vurguladı.