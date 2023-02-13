DEVA'dan 'Borsa İstanbul' çağrısı: Zararlar tazmin edilsin

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Türkiye, deprem felaketiyle sarsılırken Borsa İstanbul’un üç gün açık kalmasına tepki gösterdi.

Gecikme hakkında bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyleyen Çanakcı, yatırımcıların gecikme nedeniyle oluşan zararlarının tazmin edilmesini istedi.

‘İşlemler incelensin, zararlar tazmin edilsin’

Felaketin ardından ulusal yas ve 10 ilde OHAL ilan edildiğini hatırlatan Çanakcı ekonomi, SPK ve Borsa İstanbul yönetimine dört çağrıda bulundu:

“- Kapama kararındaki gecikme başta 10 ilimizde yaşayanlar olmak üzere yatırımcıların ciddi mağduriyetine sebep oldu. Borsa İstanbul’a güvenin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için ekonomi, SPK ve Borsa İstanbul yönetimine çağrıda bulunuyoruz.

- Kapatma kararındaki gecikmeye ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülsün. Bu süreçteki işlemler kapsamlı olarak incelensin. Yatırımcıların gecikme nedeniyle oluşan zararları tazmin edilsin.

- Nakit ihtiyacı olan bölgedeki borsa yatırımcılarına destek sağlansın.”