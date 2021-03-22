Devalüasyon nedir?

Günümüzde devalüasyon, iç fiyatların yükselmesi sonucu elde edilemeyen döviz gelirleri dolayısıyla yapılır.

Devalüasyon olursa ne olur?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir ülkenin kendi parasının dış satınalma gücünün, hükümet tarafından alınan kararla düşürülmesidir. Bunun sonucunda ülkenin resmi para birimi, dövizler karşısında değer kaybetmiş olur.

Türkiye'de en son devalüasyon ne zaman oldu?

Türkiye ekonomi tarihinde devalüasyon defalarca gerçekleştirilmiştir. Cari dengeyi sağlayabilmek adına yapılan bu ekonomik müdahale ilk olarak 7 Eylül 1946 yılında yapılmıştır. 15. Hükümet tarafından I. Dünya Savaşı şartlarının getirdiği ekonomik zorluklar içinde devalüasyon yapılarak dış ticaret dengesi sağlanması amaçlanmıştır.

Türkiye'de en son devalüasyon ise 2001 yılında Merkez Bankası'nın sabit kur rejiminden vazgeçerek dalgalı kur rejimine geçmesi ile olmuştur.