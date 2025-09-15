Develi’den yükselen ses: Ben de varım
Öksüt Madencilik’in 17 milyon dolarlık sosyal yatırımı, Develi’de ev kadınlarının kurduğu kooperatifi de hayata geçirdi. “Ben de varım” diyerek üretime katılan kadınlar, hem ekonomik özgürlük kazandı hem de sürdürülebilir madencilikte örnek bir dönüşüme imza attı.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artış, ülke ekonomilerine ortalama yüzde 0,3’lük ek büyüme sağlıyor. Türkiye’de ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36 seviyesinde. Bu oran OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Uzmanlara göre kadınların iş hayatına daha fazla katılması yalnızca ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için de oldukça önemli konumda yer alıyor. Çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin desteklendiği iş dünyası da bu anlamda inovasyonu artırarak, karbon ayak izini azaltacak daha kapsayıcı çözümler üretiyor ve toplumsal refahın kalıcı şekilde güçlenmesine katkıda bulunuyor. Söz konusu katkılardan biri de kadının iş gücüne dahil edildiği sosyal katkı projeleri.
Bu kapsamda 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 17 milyon dolar sosyal yatırımı hayata geçiren Öksüt Madencilik’in Develi Kadın Kooperatifi’ne olan desteğinin hikâyesini, Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.
“Toplumun yüzde 50’sini saymama lüksümüz yok”
Projeyi, Kayseri Develi’deki ev hanımlarının “Ben de varım” çığlığı olarak tanımlayan ve Türk toplumunda her kadının var olmak için çabaladığına dikkat çeken Pelin Usta Özkayhan, “Projenin hikâyesi Develi’deki ev hanımlarının sarı kapaklı bir dosyada ‘Ben de varım’ yazılı bir şey göndermeleri ile başladı. Burada herkes kendi yapabildiği şeyle iş hayatında yer edinmek istiyordu. Kimi açtığı mantıyla, kimi ördüğü bebekle. Fakat içinde oldukları mücadele başka boyuttaydı. Onların inancına tanık oldum ve siz varsanız ben de varım diyerek hep birlikte kolları sıvamak için yola koyuldum. Kiminin eşini ikna ettik, kiminin çocuklarını, kiminin babasını. Engelleri, önyargıları yıkmak için yılmadık. Ve sonucunda çabalarımız sonuçsuz kalmadı, hep birlikte başardık. Kadınları konuşabilir ve görünür kıldık. Zaten toplumun yüzde 50’sini saymama lüksümüz yok” dedi.
Develi Kadın Kooperatifi’ni hayata geçirme fikri ile asıl odağın ilk başta ekonomik özgürlük olduğunu ama asıl meselenin ‘gerçek özgürlük’ olduğunu anladıklarını belirten Özkayhan, “Artık bir eş için saygı duyulan bir kadın, bir evlat için ise artık daha çok güven veren annelerin var olduğunu görünce, aslında bir sonraki jenerasyonu değiştirdiğimizin bilincine vardık. Ve Develi kadınları artık kendi kafelerini açmaya, kendi dükkanlarını kurmaya, kendi işlerinin başına geçmeye başladılar. Bu bir dönüşümün mesajıydı” diye konuştu.
Sürdürülebilirliğin ne olduğunu, insana ve hayata dokunmanın önemini bu proje ile anladığının vurgusunu yapan Özkayhan şöyle devam etti:
"Kadın iyileşirse, dünya iyileşir"
“Sonrasında sektöre ilham olduğumuzu hissettik. 2021 yılında başlattığımız bu proje, bugün pek çok şirket tarafından farklı kooperatiflerle aslında aynı amaç altında şekilleniyor. Bugün ise aynı kadınlar, kadın üreticiler pazarında yaptıkları şeyleri satarak para kazanıyorlar. Bu çok umut verici. Çünkü onlar iyileştiğinde biliyoruz ki dünya iyileşecek. İyileşmiş bir kadının yetiştirdiği çocuk da sağlıklı bir birey olacak. Toplumu iyileştirmek için önce kadını iyileştirmek gerekiyor.”
17 milyon dolarlık sosyal yatırım kapsamında hayata geçirilen bazı projeler:
* 2024’te Türkiye’nin 13 yaş ve üzeri bireylere hizmet veren ilk Otizm Destek Merkezi Kayseri-Develi’de açıldı.
* Flake Yem Tesisi ile bugüne dek bölgede 400’e yakın üreticiye sulama borusu ve tarım ekipmanı desteği sağlandı.
* Bugüne dek 150’den fazla öğrenciye burs verildi, 3 köy okulunda kütüphane ve bilgisayar sınıfı kuruldu.
* Develi’deki amatör spor kulüplerine ekipman desteği verildi.
Sürdürülebilir madencilik mümkün mü?
Madenciliğin sürdürülebilir bir şekilde yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, “Eğer ki doğru kapama yapar, karbon ayak izi hesaplamalarınıza dikkat eder ve maden sahasında maden bittikten sonraki süreçte de o bölgenin halkına gelecek vaat eden bir sistem kurarsanız, madenciliği sürdürülebilir yapmanız mümkün olur. Burada en önemli detaylardan biri maden şirketinin özellikle çalıştığı alandaki tarımı desteklemesi. Çünkü bölge halkına verilebilecek en kalıcı istihdam desteği tarım ile mümkün” ifadelerini kullandı.
Çevre ve enerji verimliliği alanındaki çalışmaları
* Sıfır Atık Yönetim Sistemi uyguluyor.
* Kompost üretim ünitesine sahip.
* LED dönüşümleri ve güneş enerjisi sistemleriyle enerji tasarrufu sağlıyor.
* ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2024’te aldı.
* 2024 yılında kişi başı enerji tüketimini yüzde 4,6 azalttı.
* Aynı yıl toplam sera gazı emisyonu yüzde 8 oranında düşürüldü.
* Develi’de kaplumbağa geçiş yolları ve kuş popülasyonunu izleme çalışmaları sürüyor.
* 2023 yılında bilimsel literatüre kazandırılan Astragalus oksutdagensis (Öksüt Geveni) türü korunuyor.