Devler ilk çeyrekte bilançoları zorladı

Sanayinin devleri yılın ilk çeyreğinde bilançoları zor­ladı. Bazı şirketlerde net kârlar arttı. Bazıları da karlılık­lar düştü. Fakat toplamda bakıldı­ğında ilk çeyrek verilerinde dev­ler iyi bilançolara imza attı. Er­demir yılın ilk çeyrek döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde 426,4 milyon TL net kar açıkladı. Çimsa, 2025’in ilk çeyreğinde net satışlarını reel olarak yüzde 21 ar­tırarak 8,9 milyar TL’ye yükselt­ti; FAVÖK ise yüzde 37 artışla 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

ASELSAN, 2025 yılının ilk çeyreğine ait enf­lasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını Kamuyu Ay­dınlatma Platformu (KAP) üze­rinden açıkladı. Şirket, bu dö­nemde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artırarak 22.8 milyar TL’ye yükseltti. Ak­çansa yılın ilk 3 ayında satışları 4,3 milyar TL olarak gerçekleşir­ken, FAVÖK 2025 yılı ilk çeyrek döneminde 186,3 milyon TL oldu.

Erdemir’de kârlar arttı

Erdemir’in 1 Ocak - 31 Mart 2025 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporuna göre, Erdemir Grubu Ereğli tesislerinde 0,5 mil­yon ton, İskenderun tesislerinde 1,4 milyon ton olmak üzere 2025 yılı ilk 3 ayında toplam 1,9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştir­di. Grup, 2025 yılı üç aylık dönem­de 1,3 milyon tonu yurt içi olmak üzere toplam 1,7 milyon ton yas­sı ürün satışı yaptı.

Aynı dönem­de toplam uzun ürün satışları 176 bin ton olup uzun ürün satışlarının 161 bin tonu yurt içine gerçekleş­tirildi. Grup’un toplam satışları­nın %22’si ihracat yoluyla yapıldı. Geçen yılın ilk çeyrek döneminde 49,75 milyar TL olan hasılat, bu yıl aynı dönemde 53,54 milyar TL’ye çıktı. Esas faaliyet karı 8,81 mil­yar TL’den 1,9 milyar TL’ye geri­lerken, FAVÖK 7,42 milyar TL’den 3,58 milyar TL’ye indi. Tüpraş’ın satış gelirleri %31, net dönem kâ­rı ise %78 oranında düşerken, bi­lanço tarafında borç pozisyonunda dikkat çekici bir iyileşme görüldü.

Çimsa’ya Mannok iyi geldi

Çimsa’nın 2023 yılında sa­tın aldığı İrlanda merkezli Man­nok’un bilanço katkısı ilk çeyrek rakamlarına yansırken, ABD’de devam eden gri çimento yatırımı­nın yıl sonuna doğru devreye alın­ması planlanıyor. Çimsa, ilk çey­rekte Eskişehir fabrikasında dev­reye aldığı 14,2 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile yenilenebilir enerji ala­nındaki adımlarını sürdürdü.

Şir­ket, bu yatırım ile fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılamayı hedefliyor. Bu sant­ral, aynı zamanda Çimsa’nın Bi­lim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamında karbon emis­yonu azaltım hedeflerine de katkı sağlayacak.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, sürdürülebilirliğin şirke­tin temel önceliklerinden biri ol­duğunu belirterek, enerji mali­yetlerinin azaltılması ve çevresel sorumluluk bilinciyle yürütülen yatırımların, şirketin uzun vadeli rekabetçiliğine katkı sunduğunu vurguladı.

1 Nisan itibarıyla BIST 30 endeksine dahil edilen tek ya­pı malzemeleri şirketi oldukları­na dikkat çeken Zenar, Çimsa’nın son yıllarda ortaya koyduğu is­tikrarlı performansın yatırım­cı ilgisini artırdığını söyledi. Ze­nar, “Bugünün zorluklarına uyum sağlarken, yarının rekabet koşul­larına da bugünden hazırlanıyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Tüpraş beklentilerin altında kâr açıkladı

Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyre­ğinde piyasa beklentilerin hafif altında net kâr açıkladı. Net kâr 2,3 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle baskılansa da FAVÖK beklentilerin %17 üzerin­de geldi. Ciro ise beklentilerden %12 daha düşük gelmiş olsa da beklenti üstü marj şirketin ope­rasyonel kârlılığını korudu.

İlk çeyrekte düşen petrol fiyatlarına rağmen şirketin FAVÖK ve brüt kâr marjı çeyreksel olarak 1,5 baz puan yükseldi. Mali tablolarda­ki en negatif gelişme ise net nakit pozisyonunun bir çeyrekte yakla­şık olarak 45 milyar TL daralması sonrasında 25,6 milyar TL’ye düş­mesi oldu. Şirket, yüksek net nak­di sayesinde artan faizler eşiğinde güçlü faiz tahakkuk geliri yazıyor­du.

Faizlerin yeniden yükseldiği gösterge faiz oranının (TLREF) %49’a yükseldiği bu ortamda net nakit pozisyonundaki sert geri çe­kilme negatif olarak sınıflandırı­labilir. Trump’ın göreve geldikten sonra tarife söylemleri ve fiili ola­rak Nisan’da yüksek gümrük ta­rifelerine başlamasıyla beraber petrol fiyatları yılbaşından bu ya­na %20’ye yakın değer kaybetti. Değer kaybıyla beraber Tüpraş’ın rafineri marjlarında da geri çekil­meler sürüyor. Brent petrol gün­cel olarak OPEC+’in arzı artıraca­ğına yönelik sinyaller vermesiyle 2%’ye yakın düşüşte.

Akçansa’da FAVÖK 186 milyon lirayı ilk çeyrekte geçti

Akçansa, 2025 yılı ilk 3 aylık finansal sonuçlarına göre, satışlar 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK 2025 yılı ilk çeyrek döneminde 186,3 milyon TL oldu. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “Entegre üretim sistemimiz, etkin operasyonel iş ağımız ve işletme optimizasyonu odağımızla ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışmaya devam ediyoruz.

Çimento ve hazır beton hacimlerinde düşüşe yol açan kötü hava koşulları ve durgun piyasa ortamına rağmen, enerji maliyetlerinin azalması ve disiplinli finansal yönetim yaklaşımımız ile zorlu fiyatlandırma ortamında hacim düşüşünü kısmen dengeledik. Enflasyon kaynaklı maliyet baskıları zorluklar yaratsa da etkin varlık yönetimi, iskonto giderlerinin azaltılması gibi operasyonel etkiler, Akçansa’nın genel finansal performansını destekledi ve şirketimizin güçlü bilanço yapısının korunmasına katkıda bulundu” dedi.

Teknosa ilk üç ayda 16.5 milyar ciroya ulaştı

Teknosa, 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %18 daralma kaydederek 16 milyar 505 milyon TL ciroya elde etti. Şirketin KAP’ta yayımlanan birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme notunda, “Zayıflayan talebe bağlı olarak azalan gelirlere rağmen, Teknosa ana hedefi olan çoklu kanal (omnichannel) stratejisinin optimizasyonu konusundaki kararlılığını sürdürmektedir” denildi.

Bilgi notunda şöyle devam edildi: “Gelirlerin büyümesindeki daralma geçtiğimiz yılın öne çekilen talebi sonucu oluşan güçlü bazdan etkilenmiştir. Ayrıca Teknosa, artan fiyat rekabetine her kategoride yanıt vermeyerek belirli kategorilerde kârlılığa odaklanan stratejik bir büyüme yaklaşımını benimsemiştir.

Brüt kâr marjı, ürün miksindeki iyileşme, disiplinli kampanya faaliyetleri ve etkin stok yönetimi sayesinde 2025 yılında geçen yıla göre %1,4 puanlık artışla %12,7 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK, 2025 yılının ilk çeyreğinde 441 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş; FAVÖK marjı ise %2,7 seviyesine ulaşmıştır.”

ASELSAN hasılatını 22.8 milyara yükseltti

ASELSAN, 2025 yılının ilk çeyreğine ait enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Şirket, bu dönemde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artırarak 22.8 milyar TL’ye yükseltti. Açıklamaya göre, ASELSAN’ın yeni aldığı işler geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46 artış göstererek 1.5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. İhracat odaklı büyüme stratejisini sürdüren şirketin aynı dönemde imzaladığı ihracat sözleşmeleri %220 artışla 372 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Bakiye sipariş tutarı ise 2024’ün ilk çeyreğine göre %35 artarak 15 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Şirketin finansal borçları %8, ticari borçları ise %37 oranında azaldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Sonuçlarımızla ilgili söylenebilecek ilk husus, 2024’te yakaladığımız güçlü ivmeyi aynı şekilde sürdürdüğümüzdür. 2024 bilançomuzla hem BİST- 30’daki firmalara göre daha iyi bir performans göstermiş hem de dünyadaki büyük savunma sanayi şirketlerinden olumlu yönde ayrışmış olduk.”

TAB Gıda’dan ilk çeyrekte güçlü performans

TAB Gıda, 2025 yılının ilk çeyreğini finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla tamamladı. Kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere, %59 artışla 12.2 milyar TL’ye ulaştı. TAB Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde reel bazda %11 hasılat büyümesi kaydederken, FAVÖK de reel olarak %14 artarak 1.5 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı %16.8 seviyesinde gerçekleşerek, şirketin kârlı büyüme sürdürdü.

Anadolu Sigorta 23.2 milyar TL prim üretti

Anadolu Sigorta yılın ilk üç ayında 23,2 milyar TL tutarında prim üretimi gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında büyüme kaydetti. Aynı dönemde net kâr 2,3 milyar TL olurken, ortalama öz sermaye kârlılığı yüzde 44,3 seviyesine ulaştı. Şirketin aktif büyüklüğü 107,2 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise 58,5 milyar TL’ye çıktı.