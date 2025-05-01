Devler ilk çeyrekte bilançoları zorladı
Sanayiciler ilk çeyrekte iyi bilançolara imza attı. Bazı şirketlerin kârlılıkları arttı bazılarında düşüş oldu. Erdemir ilk çeyrekte 456,4 milyon TL kâr açıkladı. Çimsa reel satışları yüzde 21 arttırdı. ASELSAN ilk çeyrekte hasılatını yüzde 9 yükseltirken, Akçansa’da FAVÖK 186 milyon TL oldu.
Sanayinin devleri yılın ilk çeyreğinde bilançoları zorladı. Bazı şirketlerde net kârlar arttı. Bazıları da karlılıklar düştü. Fakat toplamda bakıldığında ilk çeyrek verilerinde devler iyi bilançolara imza attı. Erdemir yılın ilk çeyrek döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde 426,4 milyon TL net kar açıkladı. Çimsa, 2025’in ilk çeyreğinde net satışlarını reel olarak yüzde 21 artırarak 8,9 milyar TL’ye yükseltti; FAVÖK ise yüzde 37 artışla 1,1 milyar TL’ye ulaştı.
ASELSAN, 2025 yılının ilk çeyreğine ait enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Şirket, bu dönemde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artırarak 22.8 milyar TL’ye yükseltti. Akçansa yılın ilk 3 ayında satışları 4,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 2025 yılı ilk çeyrek döneminde 186,3 milyon TL oldu.
Erdemir’de kârlar arttı
Erdemir’in 1 Ocak - 31 Mart 2025 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporuna göre, Erdemir Grubu Ereğli tesislerinde 0,5 milyon ton, İskenderun tesislerinde 1,4 milyon ton olmak üzere 2025 yılı ilk 3 ayında toplam 1,9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Grup, 2025 yılı üç aylık dönemde 1,3 milyon tonu yurt içi olmak üzere toplam 1,7 milyon ton yassı ürün satışı yaptı.
Aynı dönemde toplam uzun ürün satışları 176 bin ton olup uzun ürün satışlarının 161 bin tonu yurt içine gerçekleştirildi. Grup’un toplam satışlarının %22’si ihracat yoluyla yapıldı. Geçen yılın ilk çeyrek döneminde 49,75 milyar TL olan hasılat, bu yıl aynı dönemde 53,54 milyar TL’ye çıktı. Esas faaliyet karı 8,81 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK 7,42 milyar TL’den 3,58 milyar TL’ye indi. Tüpraş’ın satış gelirleri %31, net dönem kârı ise %78 oranında düşerken, bilanço tarafında borç pozisyonunda dikkat çekici bir iyileşme görüldü.
Çimsa’ya Mannok iyi geldi
Çimsa’nın 2023 yılında satın aldığı İrlanda merkezli Mannok’un bilanço katkısı ilk çeyrek rakamlarına yansırken, ABD’de devam eden gri çimento yatırımının yıl sonuna doğru devreye alınması planlanıyor. Çimsa, ilk çeyrekte Eskişehir fabrikasında devreye aldığı 14,2 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile yenilenebilir enerji alanındaki adımlarını sürdürdü.
Şirket, bu yatırım ile fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılamayı hedefliyor. Bu santral, aynı zamanda Çimsa’nın Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamında karbon emisyonu azaltım hedeflerine de katkı sağlayacak.
Çimsa CEO’su Umut Zenar, sürdürülebilirliğin şirketin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevresel sorumluluk bilinciyle yürütülen yatırımların, şirketin uzun vadeli rekabetçiliğine katkı sunduğunu vurguladı.
1 Nisan itibarıyla BIST 30 endeksine dahil edilen tek yapı malzemeleri şirketi olduklarına dikkat çeken Zenar, Çimsa’nın son yıllarda ortaya koyduğu istikrarlı performansın yatırımcı ilgisini artırdığını söyledi. Zenar, “Bugünün zorluklarına uyum sağlarken, yarının rekabet koşullarına da bugünden hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüpraş beklentilerin altında kâr açıkladı
Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerin hafif altında net kâr açıkladı. Net kâr 2,3 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle baskılansa da FAVÖK beklentilerin %17 üzerinde geldi. Ciro ise beklentilerden %12 daha düşük gelmiş olsa da beklenti üstü marj şirketin operasyonel kârlılığını korudu.
İlk çeyrekte düşen petrol fiyatlarına rağmen şirketin FAVÖK ve brüt kâr marjı çeyreksel olarak 1,5 baz puan yükseldi. Mali tablolardaki en negatif gelişme ise net nakit pozisyonunun bir çeyrekte yaklaşık olarak 45 milyar TL daralması sonrasında 25,6 milyar TL’ye düşmesi oldu. Şirket, yüksek net nakdi sayesinde artan faizler eşiğinde güçlü faiz tahakkuk geliri yazıyordu.
Faizlerin yeniden yükseldiği gösterge faiz oranının (TLREF) %49’a yükseldiği bu ortamda net nakit pozisyonundaki sert geri çekilme negatif olarak sınıflandırılabilir. Trump’ın göreve geldikten sonra tarife söylemleri ve fiili olarak Nisan’da yüksek gümrük tarifelerine başlamasıyla beraber petrol fiyatları yılbaşından bu yana %20’ye yakın değer kaybetti. Değer kaybıyla beraber Tüpraş’ın rafineri marjlarında da geri çekilmeler sürüyor. Brent petrol güncel olarak OPEC+’in arzı artıracağına yönelik sinyaller vermesiyle 2%’ye yakın düşüşte.
Akçansa’da FAVÖK 186 milyon lirayı ilk çeyrekte geçti
Akçansa, 2025 yılı ilk 3 aylık finansal sonuçlarına göre, satışlar 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK 2025 yılı ilk çeyrek döneminde 186,3 milyon TL oldu. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “Entegre üretim sistemimiz, etkin operasyonel iş ağımız ve işletme optimizasyonu odağımızla ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışmaya devam ediyoruz.
Çimento ve hazır beton hacimlerinde düşüşe yol açan kötü hava koşulları ve durgun piyasa ortamına rağmen, enerji maliyetlerinin azalması ve disiplinli finansal yönetim yaklaşımımız ile zorlu fiyatlandırma ortamında hacim düşüşünü kısmen dengeledik. Enflasyon kaynaklı maliyet baskıları zorluklar yaratsa da etkin varlık yönetimi, iskonto giderlerinin azaltılması gibi operasyonel etkiler, Akçansa’nın genel finansal performansını destekledi ve şirketimizin güçlü bilanço yapısının korunmasına katkıda bulundu” dedi.
Teknosa ilk üç ayda 16.5 milyar ciroya ulaştı
Teknosa, 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %18 daralma kaydederek 16 milyar 505 milyon TL ciroya elde etti. Şirketin KAP’ta yayımlanan birinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme notunda, “Zayıflayan talebe bağlı olarak azalan gelirlere rağmen, Teknosa ana hedefi olan çoklu kanal (omnichannel) stratejisinin optimizasyonu konusundaki kararlılığını sürdürmektedir” denildi.
Bilgi notunda şöyle devam edildi: “Gelirlerin büyümesindeki daralma geçtiğimiz yılın öne çekilen talebi sonucu oluşan güçlü bazdan etkilenmiştir. Ayrıca Teknosa, artan fiyat rekabetine her kategoride yanıt vermeyerek belirli kategorilerde kârlılığa odaklanan stratejik bir büyüme yaklaşımını benimsemiştir.
Brüt kâr marjı, ürün miksindeki iyileşme, disiplinli kampanya faaliyetleri ve etkin stok yönetimi sayesinde 2025 yılında geçen yıla göre %1,4 puanlık artışla %12,7 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK, 2025 yılının ilk çeyreğinde 441 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş; FAVÖK marjı ise %2,7 seviyesine ulaşmıştır.”
ASELSAN hasılatını 22.8 milyara yükseltti
ASELSAN, 2025 yılının ilk çeyreğine ait enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Şirket, bu dönemde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artırarak 22.8 milyar TL’ye yükseltti. Açıklamaya göre, ASELSAN’ın yeni aldığı işler geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46 artış göstererek 1.5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. İhracat odaklı büyüme stratejisini sürdüren şirketin aynı dönemde imzaladığı ihracat sözleşmeleri %220 artışla 372 milyon ABD doları olarak kaydedildi.
Bakiye sipariş tutarı ise 2024’ün ilk çeyreğine göre %35 artarak 15 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Şirketin finansal borçları %8, ticari borçları ise %37 oranında azaldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Sonuçlarımızla ilgili söylenebilecek ilk husus, 2024’te yakaladığımız güçlü ivmeyi aynı şekilde sürdürdüğümüzdür. 2024 bilançomuzla hem BİST- 30’daki firmalara göre daha iyi bir performans göstermiş hem de dünyadaki büyük savunma sanayi şirketlerinden olumlu yönde ayrışmış olduk.”
TAB Gıda’dan ilk çeyrekte güçlü performans
TAB Gıda, 2025 yılının ilk çeyreğini finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla tamamladı. Kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere, %59 artışla 12.2 milyar TL’ye ulaştı. TAB Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde reel bazda %11 hasılat büyümesi kaydederken, FAVÖK de reel olarak %14 artarak 1.5 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı %16.8 seviyesinde gerçekleşerek, şirketin kârlı büyüme sürdürdü.
Anadolu Sigorta 23.2 milyar TL prim üretti
Anadolu Sigorta yılın ilk üç ayında 23,2 milyar TL tutarında prim üretimi gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında büyüme kaydetti. Aynı dönemde net kâr 2,3 milyar TL olurken, ortalama öz sermaye kârlılığı yüzde 44,3 seviyesine ulaştı. Şirketin aktif büyüklüğü 107,2 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise 58,5 milyar TL’ye çıktı.