Devlerin Türkiye’de cep telefonu üretimi için ikinci adım da atıldı

Samsung ve Oppo’nun Türkiye’de cep telefonu üretim tesisi kurma yönündeki çalışmaları sürerken, bu yatırımları kolaylaştırmak için ithalat rejiminde de değişiklikler devam ediyor.

17 Aralık 2020’de cep telefonu üretiminde kullanılan yarı demonte aksam ve parçaların ithalatının önü açılmıştı. Bugün yayınlanan İthalatta Korunma Önlemi tebliği ile de Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak ‘akıllı saatler’ ithalatta gözetim kapsamından çıkarıldı. Bu uygulama 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

8517.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) “hücresiz ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar” başlığını taşıyor. Bu başlık altında yer alan 8517.12.00.00.09 GTİP’li ‘diğerleri’ başlıklı ürün ise akıllı saatleri içeriyor.



Aralık’ta da demonte telefon ithalatının önü açılmıştı

17 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile cep telefonu üretiminde kullanılacak yarı demonte aksam ve parçalar, için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmamak şartıyla 31 Ağustos 2021’e kadar ithal edilebilmesinin önü açılmıştı.

Kararla birlikte getirilen geçici madde şöyleydi:

“Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir”

Teşvik belgeleri yayınlanacak

Öte yandan Türkiye’de üretim yapmaya hazırlanan Samsung ve Oppo’nun yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğlerin de bu ay içinde yayınlanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre bunlardan bir tanesinin belgesi 2020 yılı Aralık ayına ilişkin teşviklerde, diğeri de 2021 Ocak ayı teşviklerinde yayınlanacak.