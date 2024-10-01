Devlet 21.700.644 kişiye maaş ödüyor
EYT ile birlikte artan emekli sayısı, kamunun maaş ödeme tutarlarını da yükseltti. SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 21.7 milyon kişi devletten maaş alıyor.
Fikret ÇENGEL - Recep ERÇİN
Türkiye’nin nüfusu 85.3 milyon; devletten maaş alan kişi sayısı 21.7 milyon. Buna göre her 4 kişiden biri devletten geçiniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de 16 milyon 437 bin 571 kişi emekli maaşı alıyor.
Geçen yıl aynı dönemde emekli maaşı alan kişi sayısı 15 milyon 467 bin 596 kişiydi. Böylece 1 yılda SGK’dan emekli maaşı alanların sayısı yüzde 6,27 arttı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı istatistiklerine baktığımızda kamuda çalışan sayısı da 5 milyon 253 bin 73 kişi. Buna göre 21.7 milyona yakın kişi devletten geçiniyor.
Detaylara indiğimizde toplamda 16.43 milyon emekli maaşı alan kişi sayısı içinde yaşlılık aylığı alanlar 11 milyon 826 bin 453 kişi. Ölüm aylığı alan kişi sayısı da 4 milyon 278 bin 496. Diğer emekli maaşı alanların sayısı da 332 bin 622 kişi. SGK verilerine göre 2024’ün ilk yedi ayında emeklilere ödenen tutar 1 trilyon 428 milyar 278 milyon TL. Temmuz 2024 verilerine baktığımızda bir ayda emekli maaşı alanların sayısı 42 bin 538 kişi arttı.
7 aylık tutar 3 trilyona dayandı
5 milyon 263 bin 73 kişiyi bulan kamu çalışanlarının kırılımına bakıldığında bunun 3 milyon 468 bin 214’ü memur, 1 milyon 749 bin 859 kişi ise işçi olarak çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, kamu bütçesinden personele ödenen tutar da ilk 7 ay itibarıyla 1 trilyon 531 milyar 806 milyon TL. Buna göre kamu ilk 7 ayda emekli ve personele 2 trilyon 960 milyar 84 milyon TL’lik ödeme yaptı.
Temmuzda 16 milyon 437 bin 571 emekliye 246 milyar 896 milyon 886 bin lira ödendi. Yani 1 emeklinin ortalama maaşı 15 bin 20 TL oldu. Öte yandan emekli maaşı alanların sayısı 2022 sonunda 13 milyon 933 bin kişi iken EYT sonrası emekli maaşı alanların sayısı 16 milyon 438 bine yükseldi. EYT ile emekli maaşı alanların sayısındaki artış son 1,5 yılda 2,5 milyon kişi oldu.
Vergi gelirlerinin yarısından fazlası
Hazine’den SGK’ya aktarılan kaynak tutarına bakıldığında 834 milyar 82 milyon TL. Hazine’den yapılan maaş ödemeleri tutarı ise 2 trilyon 365 milyar 888 milyon TL. Vergi gelirleri ise 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL. Hazine’den ilk yedi ayda yapılan maaş ödemelerinin tutarı ilk yedi ayda toplanan verginin yüzde 61,9’u düzeyinde.