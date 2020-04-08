"Devlet bankalarındaki yakınlığı özellerden de görmek istiyoruz"

08 Nisan 2020

Oktay ENSARİ

KAYSERİ - Türkiye’nin en büyük ilk beş OSB’si arasında yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Başkanı Tahir Nursaçan, COVID-19 salgınının kent sanayisine yönelik etkilerine ilişkin DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu. Yaşanan kriz ortamında Kayseri sanayicisinin moralini yüksek tuttuğunu, işine sarıldığını, ‘sorun küresel çözüm yerel’ sloganı ile hareket ettiğini söyleyen Nursaçan, “En büyük sorunumuzu sizin sayenizde iletmek istiyoruz. Uygun koşullarda finansman ihtiyacını önümüze en büyük sorun olarak koyduk” dedi.

OSB olarak önceliklerinin Türkiye’nin ihtiyacı olan sektörlerde kesintisiz üretim olduğunu dile getiren Nursaçan, “Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Bizim önceliğimiz önce iç pazara dönük tedarik sağlamak, ardından ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırmak” diye konuştu. Üretimi dört koldan, en az kesintiye uğratarak devam ettirdiklerini kaydeden Nursaçan şu bilgileri verdi: “Çalışma ve hijyen koşullarına titizlile uyarak üretimimizi devam ettiriyoruz. Tabi ki yaşanan olumsuzluklardan biz de etkilendik. Satışlarımız düştü. Ancak sanayicimiz yoluna devam ediyor. Bu noktada belirtmek istediğimiz bir konu var. En büyük sorunumuz uygun koşullarda finans kaynaklarına ulaşma noktasında ortaya çıkıyor. Gerek işletme finansmanı ve gerekse ihracat noktasında uygun maliyetli kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Devlet bankalarından bu noktada önemli destekler görüyoruz. Ancak özel sektörden istediğimiz kolaylığı maalesef göremiyoruz. Biz devlet bankaları kadar, özel sektörü de yanımızda daha fazla görmek istiyoruz.”

“OSB’mizdeki kapasiteyi artırmak için gayret içindeyiz"

“3 devlet bankasını da sonuna kadar yanımızda hissediyoruz” diyen OSB Başkanı Nursaçan, “Ancak ne yazık ki özel bankaları yanımızda göremiyoruz. Daha fazla yanımızda olmalılar, işlemleri hızlandırmalılar, bize yağmurlu günde daha çok yararlı olduklarını bilmeliler” dedi. Sağlık gereçleri üretimini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Nursaçan, “OSB’mizde bu ürünlerde kapasiteyi artırmak için gayret içindeyiz. Kayserili sanayiciler olarak kritik sağlık ekipmanlarına olan ihtiyacı karşılamak için her türlü sorumluluğu almaya talibiz. Hükümetimize yol göstericiliği ve aldıkları tedbirler için teşekkür ederiz. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız” diye konuştu.

“KGF uygulamalarında sokağa inilsin”

Ekonomik İstikrar Paketi’nde önemli bir kalem olarak ortaya konan Kredi Garanti Fonu’ndaki (KGF) yeniliklerin sanayici olarak kendilerine moral verdiğini kaydeden Tahir Nursaçan, “Bu noktada KGF uygulamalarında tek isteğimiz, sahaya inilmesidir. Daha etkin olarak denetlenmelidir. Hızlanmalıdır, sahadan daha ivedi bilgi alınıp, bilgi üzerinde gerekli işlemlerin yapılıp, çıkan sonuçların uygulamaya bir an evvel konulmasını istiyoruz” dedi.

Üretime ara veren işletmeler açılıyor

Nuraçan’dan aldığımız bilgiye göre COVID-19 krizinin ardından bin 300 üretim tesisinin bulunduğu Kayseri OSB’de üretimine ara veren şirketler tekrar çalışmaya başladı. Gerek satışların azalmasından, gerekse satış ve pazarlama sistemlerinin gözden geçirilmesi amacı ile üretimine ara veren çok sayıda şirketin olduğunu söyleyen Nursaçan, “Ayrıca yeni döneme ilişkin, maskesinden, servisine, yemek düzenine kadar hijyenik şartlarda üretim hazırlıklarını tamamlamak için üretime ara veren şirketler de vardı. Önceki gün itibarıyla pek çoğu tekrar üretime başladı. Üretim tesislerinin yüzde 40’ında üretime ara verilirken, kalan çoğunluk faaliyetlerine devam ediyor” açıklamasını yaptı. Üretime geçen tesisler arasında bünyesinde Türkiye’nin en önemli markalarını bulunduran Erciyes Anadolu Holding de bulunuyor. Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Yoğun sağlık tedbirlerini devreye alarak üretimimize başladık” dedi.

Eximbank'a çağrı



İhracat kredisinde Eximbank’ın bize aracısız hizmet vermesini istiyoruz. Teminat alacak ise kendisi alsın. Aracı bankalarla yürütülen işlemler hem uzuyor, hem de çeşitli engellere takılıyor. Bürokrasi fazla. Teminat verelim ancak direk Eximbank ile çalışalım.