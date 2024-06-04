Devlet daha şeffaf ve hesap verebilir olacak

İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında bakanlık personeline yönelik etik eğitimi, etik eğiticilerinin yetiştirilmesi ve etik farkındalık faaliyetlerine yönelik hazırlanan Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokole imzayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör attı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, İçişleri Bakanlığı içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulacağını, böylece sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile etik eğitimin kamuda sürekli ve devamlı hale geleceğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ceberrut devlet anlayışı tarihe karıştı"

“Bizler bu ülkenin ve bu aziz milletin hizmetkarları olarak büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Ceberrut devlet anlayışı, vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız.

Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz.” İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerimizin bu kutsal görevlerini ifa ederken, etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşımızın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesi büyük önem arz etmektedir” dedi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ise kamu görevlilerinin, hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olması, yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanması, etik davranış ilkelerinden ödün vermemesi gerektiğini bildirdi.