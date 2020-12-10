“Devlet destek olsun İstanbul 5 yılda dönüşür”

LEYLA İLHAN

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut sahiplerine kamu tarafından uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi halinde İstanbul’da depreme dayanıksız tüm yapıların 5 yılda dönüştürülebileceğini söyledi. Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşmaları etkinliği kapsamında deprem konusu masaya yatırıldı. Gazetemiz yazarı Vahap Munyar moderatörlüğünde gerçekleşen “Türkiye’nin Deprem Gerçeği Sektörün Merceğinde: Ne Yapmalıyız, Nasıl Yapmalıyız, Nereden Başlamalıyız” adlı oturumda konuşan Altan Elmas, 3 yıl önce İstanbul’un Avrupa yakasına ilişkin elde ettikleri verilerde binaların ancak yüzde 15'nin yıkılıp yapıldığını söyleyerek, “Sektör olarak iyi şeyler yapıyoruz, ancak sonuç olarak İstanbul’daki binaların ancak yüzde 10’nu yapıyoruz. Bu da 15 bin ila 20 bin bina demek oluyor. Halbuki 100 bin konutu dönüştürmek lazım. Bunun içinde halihazırda kapasitesinin yüzde 90’ını boş arsalarda kullanan sektörümüzün gücünün en azından yüzde 30-35’lik kapasitenin buralarda kullanılması gerekir” diye konuştu. Kapasitelerin dönüşüme kaydırılması için de müteahhitlerin sermayedar rolünden çıkarılıp devletin devreye girmesi gerektiğine dikkat çeken Elmas, “Devlet burada kaynak sağlayıp düzenleyici olacak. Kat sahiplerine 15- 20 yılık faizsiz kredi desteği sağlayan bir modelle 5 yılda bu konu çözülebilir” dedi.

“Deprem sonrası yapılan binalar sağlam”

Altan Elmas, İzmir’de deprem sonrası hasar alan bazı yapılarla ilgili de konuştu. 1999’dan sonra yapılan yapılarda yapısal kolon kiriş gibi alanlarda yapısal hasar olmadığını ağırlıklı olarak sıva dökülmesi gibi hasarlar oluştuğunu söyleyen Elmas, İzmir depreminde bazı yeni binalarda yaşanan sıva dökülmesi gibi hasarın normal olduğunu kaydetti. Elmas, hatta binanın kolon ve kirişlerinde hasar olsa dahi önemli olan insanın yürüyüp çıkabileceği yapılar üretmenin esas olduğunu söyledi. Devletin de dönüşümü tek başına yapabileceğini ancak o zamanda bütün gücünü bu alana vermesi gerektiğini aktaran İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, ise bu nedenle dönüşümün yüzde 80’ini yapanlar olarak kendilerini destekleyerek süreci hızlandırılabileceğine dikkat çekti.

“Elektronik yapı denetimi etkili oldu”

Yapı Denetimleri Kuruluşları Derneği Başkanı Tekin Saraçoğlu, yeni yapılarda deprem güvenliğine ilişkin bir sorun olmadığını, bunu İzmir ve Van'da yapmış oldukları denetimlerde gördüklerini kaydetti. 2019 yılında uygulamaya alınan elektronik ortamda dağıtım sisteminin ideal çözüme yakın bir sonuç verdiğini belirten Saraçoğlu, "Sadece Elektronik Yapı Denetim Sistemi ile birlikte ihtiyaçtan fazla firma kuruldu. Ancak işler azaldı" diye konuştu.

“Dev projeler kentsel dönüşümden daha hızlı yapılıyor”

Oturumda konuşan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu da kentsel dönüşüm projelerinin mevcut süreçte tamamlanmasının zaman aldığını söyleyerek, "2014 yılında başladığımız 390 konutluk kentsel dönüşüm projemiz hala duruyor. Fakat bu süreçte güneş paneli projesini ve dünyanın en büyük havalimanını yaptık” diye konuştu. Aslında Türkiye'nin bunu yapacak alt yapısı da mevcut olduğunu kaydeden Kalyoncu,” Türkiye kamu-özel işbirliğini başarılı şekilde uyguladı. Dünya Türkiye’nin bu modelini örnek aldı. Dolayısıyla altyapıdaki bu model üstyapıda da kullanılabilir" önerisinde bulundu.

“Devlet yerel yönetimlerle anlaşırsa15 yılda dönüşüm tamamlanır”

BİLİM Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin doğal gerçeğinin deprem olduğuna vurgu yaparak, bu jeolojik yapı içinde yaşamının tek yolunun deprem güvenli alanlar oluşturmak olduğunu söyledi. Bunun için de yerleşim alanı analizleri yapılarak bölgede yaşanacak deprem büyüklüğü ve ne sıklıkla oluşabileceğine yönelik araştırmalar yapılması gerektiğini aktaran Görür, özellikle deprem kuşağı üzerindeki yerleşim yerlerinden bu sürecin başlaması gerektiğini dile getirdi. Görür, bunu müteahhit ya da vatandaşın tek başına yapamayacağını bunun için devlet ve yerel yönetimlerin işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi. Görür, bu şekilde 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde 15 yılda bütün Türkiye’nin konut stoğunun dönüştürülebileceğini kaydetti.