Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne yeni düzenleme

SEDDK, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde değişikliğe gitti. KOBİ'ler için özel tasarlanan ve Özel Riskler Yönetim Merkezi'nce yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni geliştirmeye devam edildiği aktarılan bilgi notunda, 2019'da ilk defa uygulamaya alınan sisteme 2023 Ocak'ta KOBİ'lerin faaliyetlerinin geliştirmelerinde ihtiyaç duyacakları finansman ihtiyacına daha rahat ulaşmasını sağlayacak DDAS-Finansman ürününün eklendiği hatırlatıldı.

Bilgi notunda, 2023 Aralık'ta DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine başvuru yapabilecek KOBİ'lerin kapsamı genişletildiği ve KOBİ'lerin DDAS-Ticari ürününü tanımalarına olanak sağlamak ve daha çok KOBİ'nin sistem bünyesinde yer almasına yardımcı olmak amacıyla daha kolay ve hızlı başvuru imkanıyla sunulan bir ürün geliştirilerek sistem bünyesine dahil edildiği anımsatıldı.

Doğal afet ek teminatı dahil etme imkanı

Yeni yapılan düzenleme ile sistem kapsamında sunulan DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine doğal afet ek teminatı dahil edilebilmesi imkanı getirildiği aktarılan bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenleme ile DDAS-Ticari ve DDAS-Finansmana doğal afet ek teminatı getirildi ve teminatın kapsamı genişletilmiş oldu. Acentelere ödenen komisyon oranı artırıldı. Teknik personele sistemde esaslı bir değişiklik olması halinde eğitime katılma ve sınavda başarılı olma zorunluluğu getirildi. DDAS-Ticari özelinde KOBİ'lerin ticari alacakları için sunulan teminatın kapsamını genişleterek, bir başka deyişle alıcıları tarafından yapılacak ödemeler için KOBİ'leri daha fazla riske karşı koruma sağlayarak, KOBİ'lerin ticari alacakları için daha geniş bir güvence alanı yaratılmasını hedefliyor, DDAS-Finansman özelinde ise KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları için sağlanan kredilerinin geri ödenmesine konu vadeli satışların daha geniş teminatlar ile korunmasını sağlayarak, ticari hayatlarına daha iyi odaklanmalarını amaçlıyoruz."