Devlet istihdam ve enerji maliyetinde fedakarlık etmeli

18 Eylül 2019

Ahmet USMAN

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin reel kesimi umutlandırdığını dile getiren Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, bu sürecin devletin istihdam ve enerji maliyetlerinde kendisinden fedakârlık etmesiyle devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

MB’nin politika faizini 325 baz puanlık indirimle yüzde 16.50’ye düşüren kararının iş dünyasını mutlu ettiğini vurgulayan Konyalıoğlu, “Zira bu kararın kredi faiz oranlarına yansıyacağını ve bu sayede kredi maliyetlerimizin azalacağını umuyoruz. Benzer şekilde istihdam ve enerji maliyetlerimizde de devletimizin kendinden fedakârlık etmesini ve yeni Ekonomik Program’da bu maliyet artışlarının bir kısmını kendisinin yüklenerek sanayicinin yükünü hafifletmesini bekliyoruz. Kredi maliyetlerimiz azaldıkça, yatırım iştahı yüksek ilimizde yeni yatırımlar, yüksek faizler dolayısıyla askıya alınan, ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat altyapımızdaki yenileme çalışmalarımız da hız kazanacaktır. ” dedi. Bu yılın başıda yurt içinde ve dışında yaşanan siyasi gerilim ve enerji fiyatlarındaki artışlar ile geçtiğini anlatan Konyalıoğlu, “Küresel ve bölgesel belirsizliklerin devam ettiği, çok hızlı ve multi disipliner değişimin etrafımızı sardığı bu ortamda ekonomik tahliller doğru yapılmalı ve eylem planları kamu-özel sektör-üniversite iş birliklerini teşvik edecek şekilde planlanmalı ve hayata geçirilmeli. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde reçetemiz kurumsallaşma-dijitalleşme-sürdürülebilir büyüme üçgenine odaklanmalı” diye konuştu.