Devlet kuzu piyasasına ithal etle müdahale ediyor

25 Eylül 2017

Ali Ekber YILDIRIM

Devlet kırmızı et fiyatlarına müdahaleyi kuzu eti ile sürdürüyor. Canlı hayvan ve et ithalatı konusunda tek yetkili kurum olan Et ve Süt Kurumu (ESK) ithal karkas kuzu eti satarak piyasaya müdahale edecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Devlet ithalat yapmaz. İthalat bizim işimiz değil. Devlet sadece düzenleme yapar" açıklamasından sadece bir gün sonra ESK'nın ithal taze karkas kuzu eti satış duyurusu yayınlaması şaşkınlık yarattı. ESK tarafından yapılan satış duyurusuna göre, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlükleri tarafından kilosu 28 lira artı KDV ile ithal taze karkas kuzu eti satılacak.

Duyuruda şu bilgilere yer verildi: "Kurumumuzca, ithal taze karkas kuzu etlerinin satışına başlanılacaktır.Satışlar, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlüklerimizce yapılacaktır. İthal taze karkas kuzu etleri, 28,00 TL/Kg + KDV fiyattan satılacak olup, satışlar peşin bedelle veya kredi kartı (tek çekim) ile gerçekleştirilecektir."

Market zincirleri yüksek fiyatla satamayacak

ESK'nın duyurusunda ithal taze karkas kuzu etini alacak market zincirleri ve tedarikçilerden yüksek fiyatla satmama taahhütnamesi alınacak. Duyuruda bu konuda şu bilgiye yer verildi: "İthal taze karkas kuzu etlerini, KDV dahil "kuzu but'u 35,00 TL/Kg fiyattan, "kuzu kol'u 33,00 TL/Kg fiyatlardan satacaklarını taahhüt eden ulusal ve yerel market zincirleri ve/veya tedarikçilerine satış yapılacaktır."

Et almak isteyenler 27 Eylül'e kadar başvuracak

ESK'dan ithal taze karkas kuzu eti almak isteyenler "Satış Usul Esasları"nı Sakarya ve Ankara Sincan Kombina Müdürlüklerinden alabilir. Firmalar et satın almak için 27 Eylül 2017 tarihine kadar, Sakarya ve Sincan Et Kombinası Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Kuzu karkas fiyatı 2 aydır düşüyor

ESK'nın ithal etle müdahale ettiği kuzu eti piyasasında taze kuzu karkas etin fiyatı son iki aydır düşüş eğiliminde. Ağustos'ta Temmuz ayına göre yüzde 1.96 oranında düşerek 33 lira 62 kuruş olmuştu. Et ve Süt Kurumu Piyasa İzleme Ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından her ay hazırlanan ve sektör temsilcilerine gönderilen Et Piyasa Bülteni'ne göre, 2017 başında kilosu 27 lira olan kuzu karkas fiyatı artarak haziran ayında 35 liraya kadar yükseldi. Temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine girdi ve ağustos ayında 33 lira 62 kuruş'a düştü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü verilerine göre sadece Temmuz-Ağustos döneminde kuzu karkas eti fiyatındaki düşüş yüzde 1.96 oldu. Fiyat düşerken ESK'nın piyasaya müdahale etmesi dikkat çekiyor.

'Türkiye'den domates ithalatı, Rusya'nın et ihracatına bağlı'