Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarına yüzde 300 zam

Devlet Tiyatroları'nda 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni bilet fiyatları kamuoyunda yankı uyandırdı. Halk TV'nin haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde tam bilet fiyatları 115 TL'den 450 TL'ye, indirimli bilet fiyatları ise 70 TL'den 330 TL'ye yükseltildi. Zam oranı bazı kategorilerde yüzde 300’ü aştı.

Tiyatroseverler, bu artışlar nedeniyle sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS) de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

"Kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez"

DETİS açıklamasında, "Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?" ifadelerine yer verildi.