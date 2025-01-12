Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave ödeme tarihleri belli olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 24.01.2025 tarihinde, ikinci yarısı ise 24.03.2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.”