Devletin 2027 bütçesinde dikkat çeken gelir kalemi: 778,9 milyar lira bekleniyor

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Türkiye'nin 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde, kişi ve kurumlardan alınan pay gelirlerinden 778 milyar 937 milyon 447 bin lira elde edilmesi hedefleniyor.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre söz konusu gelirlerin 2026 yılına kıyasla yüzde 29,1 artması bekleniyor. Bütçeye sağlanacak katkının büyük bölümünü genel bütçeli idarelere ait paylar oluşturacak.

En büyük gelir kalemi KKDF kesintisi olacak

Genel bütçeli idarelere ait paylardan 2027 yılında 710 milyar 725 milyon 775 bin lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda en yüksek gelir beklentisi, 435 milyar 84 milyon 531 bin lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinde bulunuyor.

KKDF'yi 78 milyar 157 milyon lirayla diğer pay gelirleri izlerken GSM işletmelerinden alınan Hazine paylarının da bütçeye 76 milyar 700 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

GSM ve trafik sigortasından milyarlarca liralık gelir

Yeni yıl bütçesinde düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınacak paylar için 34 milyar 618 milyon liralık gelir tahmini yapıldı.

Trafik sigorta paylarından 21 milyar 174 milyon lira, ithalatta alınan KKDF kesintisinden ise 17 milyar 59 milyon lira gelir hedefleniyor.

İşletmecilerden alınan evrensel hizmet gelirlerinin 14 milyar 520 milyon liraya ulaşması beklenirken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan evrensel hizmet gelirleri için 8 milyar 463 milyon liralık tahmin öne çıkıyor.

Elektronik haberleşme sektöründeki araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylardan da aynı tutarda gelir öngörülüyor.

Çevre katkı payları da bütçede yer aldı

Özel bütçeli idarelerden alınacak payların 8 milyar 326 milyon lira olması bekleniyor.

İthalatta uygulanan çevre katkı paylarından 6 milyar 106 milyon lira, belediyelerden alınan yüzde 1 oranındaki çevre katkı payından ise 2 milyar lira gelir sağlanması planlanıyor.

Diğer evrensel hizmet gelirleri için 43 milyon lira, tasfiye edilen fon gelirleri için de yaklaşık 6,5 milyon liralık tahmin yapıldı.

Petrol ve madenlerden 68,2 milyar lira hedefi

Kişi ve kurumlardan alınan pay gelirlerinin bir diğer bölümünü devlet payları oluşturuyor. Bu kapsamda 2027 yılında toplam 68 milyar 211 milyon 672 bin lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Devlet paylarının 43 milyar 232 milyon lirasının petrolden devlet hissesi, 24 milyar 979 milyon lirasının ise madenlerden devlet hakkı olarak bütçeye aktarılması öngörülüyor. Böylece genel bütçeli idarelere ait paylar ile devlet paylarının toplamının 2027 yılında yaklaşık 778,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor.