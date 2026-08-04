Devletin e-ihalelerinden 2,7 milyar TL'lik gelir

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Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların elektronik ihale sistemi üzerinden satışına ilişkin 2026 yılının ilk yarı verilerini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, ocak-haziran döneminde e-ihale sistemi üzerinden 6 bin 826 ihale başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 1477 araç ile 5 bin 349 eşya yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Gelir geçen yıla göre yüzde 5 arttı

Yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen satışlardan Hazine'ye 2,7 milyar liranın üzerinde gelir sağlandı. E-ihalelerden elde edilen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ve araçlar, 2014'ten bu yana elektronik ortamda satışa sunuluyor.

Sistem üzerinden ticari ve binek araçların yanı sıra tekstil ve ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik cihazlar, mutfak eşyaları, mobilya, gıda ve kozmetik ürünleri ihale ediliyor.

Satışa çıkarılacak ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından değerlendirildiği; gerekli durumlarda ilgili kamu kurumlarından görüş alınarak analiz ve uygunluk testleri yaptırıldığı belirtildi. Gıda ürünlerine ilişkin uygunluk raporları da katılımcıların erişimine açılıyor.

Sistemin 1,4 milyondan fazla kullanıcısı var

Mart 2021'de altyapısı yenilenen e-ihale sistemi, 1,4 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Türkiye'de yerleşik, 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişiler ile Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyor.

İhalelerde başlangıç fiyatı nasıl belirleniyor?

Satışa çıkarılan araçlarda başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda ise yüzde 50'si üzerinden belirleniyor. Teklif verebilmek için satışa esas bedelin yüzde 10'u oranında teminat yatırılması gerekiyor.

İlanlar üç iş günü yayımlanırken teklif süreci de sonraki üç iş günü boyunca elektronik ortamda yürütülüyor. Katılımcılar teklifleri eş zamanlı izleyebiliyor, ürünleri yerinde inceleyebiliyor ve sistemdeki fotoğraf, video ile ekspertiz raporlarına ulaşabiliyor.

İhaleyi kazanan kişinin bedeli yedi gün içinde ödemesi, ürünü ise 10 gün içinde teslim alması gerekiyor. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminat iade edilmiyor ve ihale ikinci en yüksek teklif sahibine geçebiliyor.