Devre tatil ve devre mülkte milyonluk vurgun alarmı: Ticaret Bakanlığı'ndan kritik uyarı geldi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devre tatil ve devre mülk sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin tüketicileri çeşitli yöntemlerle mağdur ettiğine ilişkin şikayetlerin arttığı bildirildi.

Bakanlığa ulaşan başvurularda, tüketicilerin daha önce satın aldıkları devre mülklerin satışı bahanesiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek veya bilgileri dışında vekaletname alınarak yeni satış işlemleri gerçekleştirildiği ifade edildi. Bazı durumlarda ise tüketicilerin haberi olmadan tapu devirlerinin yapıldığı belirtildi.

İptal talebinde bulunanlar yeniden mağdur edildi

Açıklamada, ödeme iadesi almak veya tapu iptali yaptırmak isteyen tüketicilerin de benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmesi imzalamaya yönlendirildiği kaydedildi. Satışın iptal edileceği vaadiyle senet imzalatıldığı ve ek ödemeler talep edildiği, bu nedenle bazı tüketicilerin defalarca mağdur edildiği vurgulandı.

352 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Bakanlığın yürüttüğü incelemeler kapsamında, 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği açıklandı.

Ayrıca 62 firma hakkında gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı belirtilirken, 3 firma hakkındaki incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.

"Ücretsiz tatil kazandınız" vaatlerine dikkat

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sıkça karşılaştığı "ücretsiz tatil kazandınız" gibi vaatlerle düzenlenen tanıtım organizasyonlarına karşı da uyarıda bulundu.

Vatandaşların bu tür davetlerin çoğunlukla satış ve pazarlama amacı taşıdığını bilerek hareket etmeleri gerektiği belirtilirken, imzalanacak sözleşme, senet ve vekaletnamelerin mutlaka dikkatlice okunması tavsiye edildi.

Tüketicilerin 14 gün cayma hakkı bulunuyor

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık ayrıca, 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketicilerden herhangi bir ödeme talep edilemeyeceğini, borç altına sokan belge alınamayacağını ve ödeme tarihlerinin cayma süresi içerisinde belirlenemeyeceğini vurguladı.

Hak arama yolları açık

Açıklamada, devre tatil ve devre mülk işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altında kalan başvuruların Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıkların ise Tüketici Mahkemelerine taşınabileceği belirtildi.

Dolandırıcılık şüphesi taşıyan olaylarda ise vatandaşların Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurması gerektiği ifade edildi.